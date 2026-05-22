La Municipalidad convoca a renovar nicheras de personas fallecidas entre 2004 y 2006

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La oficina de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que los familiares de personas fallecidas durante los años 2004, 2005 y 2006 deberán efectuar el trámite de renovación de nicheras.

La gestión podrá realizarse en las oficinas de Ingresos Públicos, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas, hasta el viernes 29 del corriente mes.

Desde el área municipal solicitaron a los familiares acercarse dentro del plazo establecido con el objetivo de regularizar la situación correspondiente.