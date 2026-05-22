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María José Gentile recibió a la nueva Inspectora Jefa Regional de Educación

La intendente de Nueve de Julio mantuvo un encuentro institucional con Gladys Caligaris para avanzar en proyectos conjuntos y fortalecer el sistema educativo regional

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La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió ayer a la nueva Inspectora Jefa Regional de Educación, Gladys Caligaris, en el marco de un encuentro institucional destinado a dialogar sobre distintos aspectos vinculados al fortalecimiento del sistema educativo en la región.

De la reunión participaron también la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, y la directora de Educación, Marisa Poratti, quienes acompañaron el intercambio sobre la actualidad educativa del distrito y las diferentes líneas de trabajo que se vienen desarrollando de manera articulada entre Provincia y Municipio.

Durante el encuentro se abordaron proyectos conjuntos orientados a continuar acompañando a las comunidades educativas, promoviendo acciones que permitan generar más oportunidades para estudiantes y docentes.

Asimismo, las autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo educativo tanto en Nueve de Julio como en toda la región, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo la educación a través de políticas y acciones conjuntas.

María José Gentile, Intendente de Nueve de Julio-Gladys Caligaris,Inspectora Jefa Regional de Educación,

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