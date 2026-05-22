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French será anfitrión del acto central por el Día de la Patria encabezado por Gentile

El acto por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo comenará a las 10 hs e incluirá chocolate, Tedeum y ceremonia central en la plaza General San Martín

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La localidad de French será sede de los actos oficiales conmemorativos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, que se desarrollarán el próximo lunes 25 de mayo con la participación de autoridades, instituciones y vecinos de todo el distrito.

La jornada comenzará a las 10 horas con la recepción de los asistentes y un encuentro tradicional en el que se compartirá chocolate caliente y tortas fritas.

Más tarde, a las 10:30 horas, tendrá lugar el Tedeum en la capilla “Nuestra Señora de la Asunción”, como parte de las celebraciones religiosas previstas para esta fecha patria.

El acto central dará inicio a las 11 horas en la plaza General San Martín, donde se llevará adelante la ceremonia oficial conmemorativa. En caso de mal tiempo, las actividades se trasladarán al salón del Club Social y Deportivo French.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad para acompañar una jornada cargada de historia, tradición y sentimiento patrio.

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