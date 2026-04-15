Fronteras, fortines y mujeres valientes en la reconstrucción de Gloria Tapia de la Campaña del Desierto

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La expansión de la frontera bonaerense hacia la Pampa y la Patagonia durante el siglo XIX no fue solo una cuestión de mapas o batallas. Fue un proceso de movilización humana, de fortines, caminos y desafíos logísticos, marcado por el coraje de miles de hombres y mujeres que enfrentaron territorios hostiles, enfermedades, hambre y conflictos constantes.

Gloria Tapia, en Modo Historia por Despertate en Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, señala que localidades como Trenquelauquén y Huaminí no solo eran puntos estratégicos en el tránsito hacia Chile y las salinas de Guatraché, sino que formaban parte de una red de fortines que protegían a las poblaciones recién asentadas y a las rutas comerciales. Entre estos, el Fuerte General Paz destacaba por su tamaño y complejidad: un perímetro de más de 2.000 metros cuadrados con fosos, terraplenes y construcciones de ladrillo, que debían transportarse desde lejos debido a la falta de recursos locales.

En este escenario, la presencia de las mujeres fue fundamental. Según registros históricos, alrededor de 4.000 mujeres acompañaron a los ejércitos compuestos por 5.000 soldados, cumpliendo funciones que iban más allá de la asistencia cotidiana. Algunas asumieron responsabilidades militares directas, como “Mamá Carmen” Led Desma, quien al mando del Fuerte General Paz organizó la defensa con cañones, instruyó a otras mujeres y logró repeler ataques indígenas. Otras mujeres se encargaban de la logística: preparar alimentos, cuidar a los niños y al ganado, mantener huertas y asegurar la subsistencia de los campamentos. Historias conmovedoras relatan partos durante las marchas y la preparación de tortas fritas sobre sus propias piernas, en medio del hambre y la fatiga.

La vida en los fortines era dura. La infraestructura limitada obligaba a transportar provisiones y animales por caminos desconocidos, mientras que los soldados y acompañantes enfrentaban largas jornadas por territorio virgen. La movilidad de estas expediciones involucraba a más de 10.000 personas, un número comparable a la población actual de algunas localidades de la región.

Paralelamente, la campaña tuvo un costo humano incalculable para las comunidades originarias. Hombres, mujeres y niños fueron deportados, muchos llevados a la Isla Martín García, donde los menores eran vendidos y las mujeres explotadas. “Estos episodios muestran la complejidad moral y ética de la expansión territorial: avances estratégicos y consolidación de la soberanía conviven con episodios de violencia y sufrimiento humano”, subraya Tapia.

El legado de estos movimientos no solo se mide en términos militares o de soberanía. La fundación de pueblos como 9 de Julio, la creación de líneas de fortines en Mercedes y Los Ángeles, y la organización de caminos y rutas comerciales, muestran la magnitud del esfuerzo colectivo. Las mujeres, invisibilizadas por mucho tiempo en la narrativa histórica, fueron protagonistas de estas construcciones humanas, sociales y estratégicas.

“Recuperar estos relatos nos permite entender que la historia no es solo de líderes o batallas, sino de personas que enfrentaron miedo, adversidad y sacrificio. Las mujeres sostuvieron la logística, la vida cotidiana y, en muchos casos, la defensa misma de los pueblos. Su memoria es central para comprender cómo se construyeron nuestras fronteras y quiénes somos como sociedad”, concluye Tapia.

Este reportaje invita a mirar la Campaña del Desierto no solo como un hecho militar, sino como un entramado de historias humanas donde la valentía femenina y el sufrimiento de los pueblos originarios conviven con la consolidación de la nación argentina.