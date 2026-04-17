Cooperativas eléctricas enfrentan una deuda millonaria con Cammesa, pero la CEyS queda fuera del acuerdo

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A partir de mitad de año, las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires deberán comenzar a afrontar el pago de una deuda millonaria con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), lo que genera una fuerte preocupación en el sector por el impacto financiero que implicará.

Sin embargo, la situación no es homogénea: la Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) no está incluida en este acuerdo, ya que oportunamente inició un reclamo judicial contra Cammesa y obtuvo dos fallos favorables que respaldan la posición de sus asociados.

En contraste, la mayoría de las más de 200 cooperativas del interior bonaerense se encuentran en estado de alerta. Desde junio y julio deberán comenzar a pagar en 72 cuotas una deuda que supera los 1.000 millones de dólares, originada principalmente durante el período en que las tarifas estuvieron congeladas.

Dirigentes del sector advierten que el escenario es crítico. Señalan que muchas entidades llegan con cuentas ajustadas y que el inicio de los pagos podría generar una fuerte asfixia financiera. Incluso, no descartan que algunas cooperativas deban postergar inversiones o volver a endeudarse para poder cumplir.

El acuerdo vigente contempla un plazo de gracia de hasta 12 meses y un plan de pagos con una tasa equivalente al 50% de la del Banco Nación. Aun así, el peso acumulado de la deuda —que en total supera el billón de pesos sin regularizar— pone en jaque la sustentabilidad de varias prestadoras.

Además, factores como la morosidad de usuarios, las conexiones irregulares y los costos operativos en zonas rurales profundizan la crisis.

En este contexto, mientras gran parte del sistema cooperativo eléctrico enfrenta meses decisivos, la CEyS se mantiene al margen del acuerdo gracias a la vía judicial, marcando una diferencia clave en medio de un panorama general de incertidumbre.