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La lluvia en la ciudad de Nueve de Julio es de 132.5mm

Es el registro de la hora 21 de la Estación Local del Servicio Meteorológico Nacional

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Hasta las 21:00 horas de este lunes 20 de abril, la ciudad de Nueve de Julio ha registrado un total de 132,5 mm de lluvia. Las precipitaciones continúan de manera persistente en la región, por lo que se recomienda a la población mantener precaución por posibles anegamientos y circulación dificultosa en calles urbanas y rurales.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones inestables podrían mantenerse durante las próximas horas, con probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes, acompañados de viento leve a moderado.

Se recuerda a los vecinos seguir las actualizaciones oficiales del SMN y adoptar medidas de seguridad en caso de acumulación de agua y reducción de visibilidad.

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