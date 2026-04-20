“Dr. Gustavo Ferrere”, identidad y legado en la Casa de Campo

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Este lunes 20, la Sociedad Rural de Nueve de Julio y autoridades de la Fundación Nuevejuliense para la Sanidad Animal (Funuesa), realizaron un sencillo pero emotivo acto para imponer el nombre “Dr. Gustavo Ferrere” al edificio de Casa de Campo, ubicado en Av. Vedia 487.

Del homenaje participaron los hijos de Gustavo Ferrere, familiares, amigos, ex directivos de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, miembros de Funuesa, personal de la Agencia INTA y la oficina local de Senasa, ex empleados de la entidad, y la actual comisión directiva de la Rural.

“La iniciativa surge desde la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de 9 de Julio”, destacó Nicolás Capriroli, presidente de Funuesa, durante el acto. Capriroli recordó la trayectoria de Ferrere, quien además de ser médico veterinario, se destacó como productor de leche y desarrolló la producción agropecuaria en la región.

Ferrere fue Jefe de Senasa desde 1964 hasta el año 2000, primero en Pehuajó y luego en Nueve de Julio. Fue uno de los impulsores del plan piloto de lucha contra la fiebre aftosa en 1989, que posteriormente se replicó a nivel nacional mediante la creación de fundaciones. “Gustavo fue un promotor y redactor principal del plan, y por eso lo destacamos tanto”, afirmó Capriroli.

Posteriormente, Ferrere se integró a la Sociedad Rural de Nueve de Julio, donde presidió la entidad entre 2006 y 2008. Su gestión se caracterizó por fomentar el control lechero, impulsar el diálogo, dar espacio a los jóvenes y trabajar por el bienestar de la entidad, consolidando así el valor simbólico de la Casa de Campo como reflejo de su legado.

Capriroli también rememoró la participación de Ferrere durante el conflicto del año 2008 y las obras que impulsó, como el actual salón de eventos de la Sociedad Rural.

Sobre Casa de Campo

La Casa de Campo comenzó a funcionar en 2001 en Av. San Martín frente a la Plaza General Belgrano, y en 2005 se trasladó a su edificio actual en Av. Vedia 487. Actualmente alberga oficinas de Funuesa, Senasa, Guías del Ministerio de Desarrollo Agrario y el Comando de Policía Rural (CPR) de Nueve de Julio, consolidándose como un centro estratégico para la actividad agropecuaria y la sanidad animal en la región.