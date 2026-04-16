En un acto cargado de emoción, María José Gentile presidió la entrega de 512 escrituras

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante esta mañana un emotivo acto en el Salón Blanco del Palacio Municipal, en el que se entregaron 512 escrituras a vecinos del distrito, beneficiando a 286 familias. La ceremonia fue encabezada por la Intendente Municipal, María José Gentile, y contó con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, junto a representantes provinciales y funcionarios municipales.

La entrega de escrituras se realizó en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, y abarcó operatorias del Instituto de la Vivienda, Ley 10.830, Plan Familia Propietaria (Ley 11.423), trámites sin operatoria, Ley 24.320 y Plan Procrear, regularizando así distintas situaciones habitacionales y garantizando a las familias la titularidad legal de sus hogares.

Durante su discurso, la Intendente Gentile destacó el valor del acto:

“Hoy es un día festivo. La entrega de escrituras no es solo un acto administrativo, es la consolidación de un derecho que da seguridad, proyección y tranquilidad a las familias. Contar con la escritura permite acceder a créditos, ofrecer garantías y, sobre todo, transmitir la propiedad a futuras generaciones.”

Gentile subrayó la importancia de la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios para dar respuesta a demandas históricas de la ciudadanía y resaltó que este tipo de políticas públicas contribuyen a reducir desigualdades y garantizar derechos fundamentales.

El ministro Juan Martín Mena destacó que este programa, implementado durante la gestión del gobernador Axel Kicillof, ya permitió la entrega de más de 100.000 escrituras en toda la provincia, beneficiando a familias, clubes e instituciones bonaerenses.

La ceremonia, que reunió a numerosos vecinos y autoridades, fue también un momento de reconocimiento a la constancia de las familias que, en muchos casos, esperaron años para obtener la regularización de sus viviendas.

Con esta entrega, el municipio avanza en la regularización dominial y reafirma su compromiso de garantizar seguridad jurídica y acceso a la vivienda propia, fortaleciendo la inclusión y el bienestar de cada familia del distrito.