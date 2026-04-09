Nueve de Julio fue epicentro de negocios provinciales: mirada de asistentes

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El Centro San Cayetano de Nueve de Julio fue escenario este jueves de la primera ronda de negocios de la ciudad, un evento diseñado para fortalecer el entramado productivo local y provincial, generar contactos estratégicos y abrir oportunidades de cooperación entre empresas de distintos rubros y localidades.

El encuentro reunió a más de 170 empresas y permitió concretar más de 600 reuniones de negocios, convirtiéndose en un espacio único para compartir experiencias, conocer potenciales clientes y proveedores, y establecer alianzas estratégicas.

Cecilia Fussari, Subsecretaria de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio, quien impulsó la iniciativa, señaló:

“Estamos muy contentos porque el objetivo más que cumplido: generar un espacio de encuentro. Queríamos visibilizar el sistema productivo de nuestra ciudad ante el resto de la provincia y lo logramos. Recorrimos las mesas y surgieron experiencias realmente interesantes. Más allá de los números, este tipo de encuentros permite que las empresas se conecten y expandan sus posibilidades de producir, conseguir insumos y ampliar su cartera de clientes.”

Entre los asistentes, José Fox, de Fase 4, empresa tecnológica de Pehuajó, explicó cómo este tipo de espacios impacta en la digitalización de las empresas:

“Es impresionante la cantidad de personas y empresas que participan, ofreciendo servicios profesionales de todo tipo. En Fase 4 nos dedicamos al desarrollo de sistemas a medida y al diseño de procesos digitales para empresas que aún dependen de hojas de cálculo o datos físicos. Este encuentro nos permite generar contactos muy valiosos y abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto.”

Otro testimonio destacado fue el de Silvina Oroño, de Grupo Alear, San Martín, empresa con más de 50 años dedicada a la fundición de piezas de aluminio:

“Estos espacios son muy motivadores para generar alianzas y buscar nuevos clientes. Venimos a Nueve de Julio no solo a ofrecer nuestros servicios, sino también a recibir información y asesoramiento de ingeniería. Hemos podido establecer un nexo importante entre nuestra empresa y otras de la provincia, algo que de otra manera sería muy difícil. Este tipo de encuentros nos permite profesionalizarnos, innovar y desarrollar nuevos proyectos que fortalecen la industria.”

Diego Bastarrica, Presidente de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio, resaltó la relevancia del evento para la comunidad local:

“Es muy enriquecedor ver cómo, en una ciudad de 53.000 habitantes, se generan estos contactos. Muchos comerciantes e industriales no se conocían directamente entre ellos y ahora pueden abrir nuevas oportunidades comerciales. Este evento no solo conecta a empresas con clientes de la provincia, sino que también fortalece los lazos internos de la ciudad. Estamos muy contentos y confiamos en que la próxima edición será aún más potente.”

El encuentro mostró que Nueve de Julio tiene un gran potencial para convertirse en un polo estratégico de negocios. Más allá de las cifras, los testimonios de los participantes reflejan el valor humano y profesional de estas jornadas: fomentar la cooperación, compartir conocimientos y abrir nuevas oportunidades en un contexto económico desafiante.