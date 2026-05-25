Te Deum por el Día de la Patria en French: El Obispo hizo un fuerte llamado a la unidad y la paz

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En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, la localidad de French fue escenario este domingo del tradicional Te Deum patrio realizado en la capilla Nuestra Señora de la Asunción, ceremonia religiosa que reunió a autoridades, representantes políticos, instituciones y vecinos de todo el distrito de Nueve de Julio.

La celebración estuvo encabezada por el obispo de la diócesis de Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi, acompañado por el párroco local y autoridades municipales, entre ellas la intendenta María José Gentile.

También participaron representantes del Honorable Concejo Deliberante: el presidente del cuerpo, Esteban Naudín; el concejal del PRO, Julio Bordone; la edil de la UCR, Marcela Regalía; y el representante de La Libertad Avanza, Héctor Carta.

La ceremonia fue transmitida en vivo por Cadena Nueve para toda la región y tuvo además un momento especial dedicado a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, cuya imagen acompañó el altar adornado con banderas argentinas y símbolos patrios.

Un mensaje centrado en el diálogo y la unidad

Durante la homilía, monseñor Torrado Mosconi reflexionó sobre el Evangelio de las Bienaventuranzas y vinculó el mensaje de Pentecostés con la necesidad de recuperar el diálogo y la escucha en la sociedad actual.

“Felices los que trabajan por la paz”, recordó el obispo, quien sostuvo que el Espíritu Santo “viene a regalarnos el don de la paz haciendo que nos podamos comprender, escuchar y entender”.

En ese sentido, advirtió sobre las divisiones sociales y el impacto de las nuevas tecnologías en los vínculos humanos. “A veces pareciera que hablamos distintos idiomas. Nos cuesta escucharnos, incluso dentro de las familias”, expresó.

El obispo también convocó a construir unidad desde la diversidad de pensamientos y miradas. “Nuestra patria nos necesita, nuestros chicos y nuestros jóvenes nos necesitan”, afirmó, al tiempo que llamó a “trabajar juntos por una sociedad más justa”.

Gesto de compromiso por la paz

Uno de los momentos más significativos de la celebración se vivió cuando las autoridades encendieron velas frente al altar como símbolo del compromiso de trabajar unidos por el bien común y la paz social.

La acción estuvo acompañada por la oración atribuida a San Francisco de Asís: “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz”, recitada por todos los presentes.

Posteriormente, se elevaron plegarias por la Nación, las instituciones democráticas y la dirigencia política, pidiendo responsabilidad, justicia, diálogo y solidaridad para afrontar los desafíos del presente.

Celebración patriótica en un clima de recogimiento

La jornada se desarrolló en un clima de profundo recogimiento y participación comunitaria. Las banderas de ceremonia, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos colmaron el templo de French para conmemorar una nueva fecha patria.

En el inicio del oficio religioso, el sacerdote dio la bienvenida destacando que el encuentro buscaba “celebrar con gratitud a Dios por nuestra Patria” y pedir “por la verdad, la justicia, la unidad y la paz”.

Pese a la mañana gris y las advertencias por las condiciones climáticas en las rutas de la región, la comunidad acompañó masivamente el Te Deum, reafirmando una tradición que une fe, historia y compromiso ciudadano en cada aniversario de la Revolución de Mayo.