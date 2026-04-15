miércoles, abril 15, 2026
20.5 C
Nueve de Julio
miércoles, abril 15, 2026
20.5 C
Nueve de Julio
General

Las víctimas silenciosas del tránsito: más de 12.000 argentinos quedan con discapacidades cada año

Mientras se habla de muertos en accidentes de tránsito, miles de personas sobreviven con secuelas físicas y psicológicas que alteran sus vidas para siempre. La prevención y la seguridad vial se vuelven urgentes para evitar tragedias evitables

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En Argentina, más de 100.000 personas sufren lesiones cada año a causa de siniestros viales, y aproximadamente 12.000 de ellas quedan con discapacidades permanentes que transforman radicalmente su vida cotidiana. Las secuelas incluyen fracturas, latigazo cervical, traumatismos craneoencefálicos, lesiones en el tórax y pelvis, así como trastornos psicológicos como el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT).

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales en el tránsito, muchos de ellos con consecuencias a largo plazo.

En varios hospitales de provincia, hasta el 70% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por lesionados de tránsito, muchos de los cuales sobreviven con discapacidades que afectan no solo a los pacientes, sino también a sus familias más cercanas.

El impacto económico es igualmente significativo: los siniestros viales representan pérdidas equivalentes al 3% del Producto Bruto Interno (PBI) en muchos países, afectando al Estado, a las personas y a sus familias.

Luchemos por la Vida, una organización dedicada a la seguridad vial, destaca que los traumatismos causados por accidentes de tránsito se pueden prevenir. Para lograrlo, se requieren medidas concretas, como:

  • Promover usuarios de la vía pública más seguros mediante legislación, control y sanciones.
  • Mejorar la infraestructura vial para facilitar tránsito y transporte.
  • Reducir las velocidades máximas permitidas.
  • Incrementar la seguridad de los vehículos.
  • Brindar atención sanitaria rápida y eficaz a las víctimas.
  • Garantizar justicia y acompañamiento a víctimas y familiares.

“Cada accidente evitado es una vida salvada y un futuro protegido”, subraya Luchemos por la Vida. La prevención y la educación vial son herramientas esenciales para disminuir la tragedia silenciosa que representan los lesionados de tránsito.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6192

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR