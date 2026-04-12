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El equipo ‘Millonario’ brilló con cuatro goleadas en Bolívar

Los equipos del Club Atlético dominaron sus encuentros en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro, mostrando un juego sólido y contundente en todas las categorías

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Los equipos femeninos del Club Atlético continúan dejando su marca en el Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro. Tras haber tenido fecha libre en la segunda jornada, este sábado se enfrentaron al Club Ciudad en la ciudad de Bolívar, logrando un saldo más que positivo con cuatro victorias amplias.

El equipo Sub 14 “B”, que participó en un partido amistoso, venció 11 a 0 al conjunto local, demostrando gran coordinación y control a pesar de la juventud de sus integrantes. En Sub 14 “A”, Atlético ganó 3 a 1, con goles de María Sofía Lugano, Antonia Zúñiga Pírez y Clara Romero, tras un comienzo parejo que se inclinó a favor del visitante.

Las categorías mayores también se impusieron con claridad: Sub 16 se quedó con la victoria 4 a 0 gracias a los goles de Francisca Zúñiga Pírez (2), Emilia Rosenzuaig (2) e Inés Ibarra, mientras que Sub 19 ganó 9 a 1, con anotaciones de Francisca Zúñiga Pírez, Eugenia Vanina, Lucía Más (3), Inés Ibarra (3) y Emilia Rosenzuaig.

Con estos resultados, el Club Atlético se afirma como uno de los equipos más sólidos y prometedores del torneo, destacando tanto por su juego colectivo como por la contundencia ofensiva en todas sus divisiones.

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