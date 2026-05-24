Triunfos del Club ‘Millonario’ en el Torneo de la Asociación del Centro

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Este sábado se disputó la sexta fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, jornada en la que los equipos del Club Atlético 9 de Julio visitaron a Rivadavia de Lincoln. Debido a que la entidad local no presentó formación en la categoría Sub 19, únicamente se desarrollaron encuentros en Sub 14, Sub 16 y Primera División, con saldo positivo para las representantes nuevejulienses: dos amplias victorias y un empate.

La actividad comenzó con el partido de la categoría Sub 14. El encuentro tuvo un inicio parejo, condicionado probablemente por las bajas temperaturas, aunque con el correr de los minutos Atlético comenzó a imponer condiciones. La apertura del marcador llegó a los 24 minutos a través de Sara Tello y, cinco minutos más tarde, Pilar Onell amplió la diferencia. El dominio del conjunto “Millonario” se mantuvo durante el resto del juego, sin darle posibilidades de reacción a las locales. En el complemento, Sofía Lugano marcó a los 34 minutos y Matilde Vanina selló el resultado a los 54’, decretando una clara victoria por 4 a 0.

Posteriormente fue el turno de la categoría Sub 16, donde Atlético volvió a mostrar toda su superioridad. El equipo nuevejuliense, que arribó al compromiso con cinco triunfos consecutivos y una destacada diferencia de gol, ratificó su gran presente al imponerse por 6 a 0. Los tantos fueron convertidos por Josefina Miranda, en dos oportunidades, Emilia Ugalde, Mora Delgado, Francisca Zuñiga Pírez y Julia Cantero.

En Primera División, Atlético comenzó mostrando un muy buen nivel de juego y dominó ampliamente durante gran parte del partido. A los 7 minutos, Eugenia Vanina abrió el marcador y, en el segundo parcial, Julieta Rocca aumentó la ventaja a los 25’. Sin embargo, el conjunto nuevejuliense no logró sostener el control en el tramo final y Rivadavia consiguió igualar el encuentro mediante dos córners cortos. El empate 2 a 2 dejó la sensación de que Atlético mereció mejor suerte por el juego desplegado durante gran parte del compromiso.