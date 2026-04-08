Cuatro posibles milagros del beato Eduardo Pironio reavivan el camino hacia su canonización

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La casa natal del beato Eduardo Francisco Pironio fue escenario de un emotivo y concurrido encuentro de reflexión en Nueve de Julio, organizado por el Grupo Pironiano del distrito.

La actividad contó con la presencia del obispo Ariel Torrado Mosconi, quien dió a lbienvenida al cardenal Fernando Vérgez Alzaga —quien fue secretario personal de Pironio durante 23 años—, así como también de la intendente María José Gentile y entre los asistentes se encontraba el exjefe comunal Oscar Ormaechea, entre otros referentes y vecinos.

Durante la apertura, Torrado Mosconi resaltó el valor simbólico del lugar y la importancia de mantener viva la memoria del beato: “Aquí nació, aquí dio sus primeros pasos en la fe. Es una gracia para toda la comunidad poder redescubrir su legado”.

El momento central estuvo a cargo del cardenal Vérgez Alzaga, quien brindó un extenso y conmovedor testimonio en primera persona. A lo largo de su exposición, reconstruyó la vida del beato Pironio, desde su formación sacerdotal hasta su destacada labor en el Vaticano junto a figuras como San Pablo VI y San Juan Pablo II.

También evocó su rol fundamental en el impulso de las Jornadas Mundiales de la Juventud y su compromiso con los jóvenes y la Iglesia universal.

El cardenal destacó especialmente la dimensión humana y espiritual de Pironio: su sencillez, su cercanía con la gente, su amor por la Iglesia y su profunda vivencia de la amistad. También recordó aspectos cotidianos que lo acercaban aún más a quienes lo conocieron, como sus hábitos simples y su trato afectuoso.

Uno de los pasajes más impactantes fue el relato de su enfermedad, vivida con serenidad y fe. Según explicó su ex-secretario, Pironio ofreció su sufrimiento por la Iglesia, el Papa y los demás, manteniendo siempre una actitud de esperanza y entrega total a Dios.

Uno de los momentos más significativos fue cuando relató los últimos días de Pironio, destacando su serenidad, su actitud de perdón y su constante invocación a la Virgen María. “Quiero partir con la conciencia tranquila”, fueron algunas de sus palabras finales, según el testimonio compartido.

El cardenal hizo especial hincapié en la espiritualidad del beato, marcada por la alegría, la amistad y una profunda confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles, como durante su enfermedad. “Aceptó el sufrimiento con fe, ofreciendo su vida por la Iglesia”, recordó.

El encuentro también dio lugar a testimonios de vecinos y personas que compartieron momentos de su vida junto al beato, reafirmando el fuerte arraigo que mantuvo siempre con su ciudad natal.

Avances hacia la canonización y posibles milagros

En el tramo final de la jornada, el cardenal Vérgez Alzaga aportó una información de gran relevancia para los fieles: actualmente existen cuatro casos en estudio que podrían constituir milagros atribuidos a la intercesión del beato Eduardo Francisco Pironio.

Según detalló, estos casos se encuentran en distintas localidades del país: uno en Córdoba, otro en Mendoza, un tercero en Bariloche y un cuarto en Mar del Plata. El cardenal explicó que viajará personalmente a Mar del Plata, para interiorizarse en la documentación y evaluar si reúnen las condiciones necesarias para ser presentados ante el dicasterio correspondiente en el Vaticano.

Asimismo, aclaró que no todas las gracias recibidas califican como milagros, ya que deben cumplir criterios muy rigurosos establecidos por la Iglesia, especialmente en lo que respecta a su carácter extraordinario y científicamente inexplicable.

En este sentido, hizo un llamado a la comunidad a rezar con fe: “Si lo queremos santo, recemos para que el Señor conceda un milagro por su intercesión”, expresó.

El encuentro concluyó con un clima de profunda emoción y compromiso, renovando en la comunidad de Nueve de Julio el deseo de seguir difundiendo la vida y el mensaje del beato Pironio, y acompañar con oración el camino hacia su canonización.