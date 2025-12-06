Atlético se corona campeón Sub 14 en una histórica revancha ante Saladillo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Club Atlético de Hockey celebró un gran triunfo este fin de semana, consagrándose campeón en la categoría Sub 14 de la Asociación del Centro de la Provincia. El equipo, que había ganado invicto tanto la fase de grupos como el Torneo Apertura, vivió un torneo muy particular, ya que en el Torneo Clausura perdió en los Play Offs ante Saladillo H.C. por 4 a 1. Sin embargo, este revés no detuvo el ímpetu de las jugadoras, que llegaron con todo a la Super Final, dispuestas a redimir la derrota.

En esta revancha, el Club Atlético logró una aplastante victoria por 7-0, demostrando el excelente nivel de juego alcanzado durante el año. La gran figura del encuentro fue Francisca Zuñiga Pírez, quien anotó 5 de los 7 goles. Completaron la goleada Josefina Miranda y Mora Delgado, con un gol cada una. Esta victoria no solo significó el título de campeonas en la categoría Sub 14, sino también el cierre de una temporada destacada, que incluyó una participación notable en el Torneo Nacional de Clubes (CRC), donde el equipo terminó con una impresionante victoria 7-4 sobre Pehuajó.

Por otro lado, en la categoría Sub 16, Bragado Club se coronó campeón al ganar tanto el Torneo Apertura como el Clausura. El segundo lugar fue disputado entre Atlético y Linqueño, quienes definieron al clasificado al torneo Nacional 2026. El encuentro terminó en una contundente goleada por 5-0 a favor de Atlético, con 2 goles de Emilia Ugalde, 2 de Lucía Más y 1 de Zuñiga Pírez.

Con estos resultados, tanto el Club Atlético como Linqueño aseguraron su clasificación al Torneo Nacional de Clubes (CRC “A”) para el próximo año, sumando un nuevo capítulo a la historia deportiva del club.

La temporada 2025, sin dudas, será recordada como una de las más exitosas en la historia del hockey del Club Atlético, con un equipo Sub 14 que, tras una remontada ejemplar, logró el título máximo y clasificó a los torneos más importantes a nivel nacional.