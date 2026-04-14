Mariano Navone se despidió en el debut del Barcelona Open al perder con Andrey Rublet

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Mariano Navone tuvo un debut breve en el Barcelona Open: el tenista nacido en Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires, cayó ante el ruso Andrey Rublev por 6-4 y 7-5, en un partido de alto nivel donde no logró sostener las ventajas que había logrado en ambos sets. La derrota marcó el primer tropiezo de “La Nave” tras su reciente título en el ATP 250 de Bucarest.

A lo largo del día, el tenis argentino vivió una jornada complicada en el certamen español. Antes de la caída de Navone, Sebastián Báez había sido eliminado por Tomas Machac, mientras que Juan Manuel Cerúndolo también se despidió tras perder frente a Brandon Nakashima. El único argentino que logró avanzar fue Camilo Ugo Carabelli, quien superó en sets corridos a Karen Khachanov. De esta manera, solo quedan dos representantes albicelestes en Barcelona: Carabelli y Tomás Etcheverry.

El próximo desafío de Mariano Navone será en el Masters 1000 de Madrid, torneo en el que participará por tercera vez en su carrera, aunque aún no ha logrado superar la segunda ronda.

Toda la acción del ATP 500 de Barcelona puede seguirse en vivo a través de Disney+ Plan Premium, donde también se transmiten los torneos y protagonistas más destacados del tenis mundial.