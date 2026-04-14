Inflación sin freno: marzo cerró en 3,4% y suma 10 meses consecutivos al alza

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La inflación de marzo se ubicó en 3,4%, marcando el décimo mes consecutivo en que el índice no baja, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este registro, el primer trimestre del año acumula una variación de 9,4%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 32,6%.

Entre las divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), “Educación” fue la que más aumentó en marzo, con una suba del 12,1%, asociada al inicio del ciclo lectivo, seguida por “Transporte”, que registró un incremento del 4,1%, impulsado por combustibles, transporte público y pasajes aéreos. Por su parte, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subió 3,4%, con incidencia destacada en carnes y derivados. Los precios de bienes aumentaron 3% y los servicios 4,2%.

Los precios regulados fueron los que más empujaron la inflación, con un aumento del 5,1%, motivado por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo avanzó 3,2%, mientras los precios estacionales subieron 1%.

El presidente Javier Milei se expresó tras la publicación de los datos: “El dato es malo. El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de un alza de 3,2% en febrero a 2,2% en marzo, y aseguró que la inflación núcleo, excluyendo carnes, se mantuvo estable en 2,5%. También señaló el impacto de la guerra en Medio Oriente, que influyó en subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y 22% en transporte interurbano.

Caputo subrayó que, pese a los aumentos puntuales, la inflación es un fenómeno monetario y que, a medida que el efecto rezagado del desplome preelectoral de la demanda de dinero pierda fuerza, “el orden fiscal y monetario permitirá que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”.

Marzo, mes tradicionalmente marcado por aumentos estacionales en educación, deja al gobierno frente al desafío de cumplir la meta de que la inflación comience a mostrar cifras cercanas a cero en agosto, fijada antes del impacto del conflicto internacional. Con el 9,4% acumulado en el primer trimestre, la cifra nacional queda cerca del 10,1% proyectado para todo el año.