Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Buenos Aires

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, que incluye las zonas DC3, DC4, DC8 y DC10. Según el informe, un sistema de baja presión se ubicará sobre la provincia de Entre Ríos durante la noche del martes, generando condiciones de inestabilidad que darán lugar a lluvias y tormentas de variada intensidad durante el miércoles 15 de abril.

Aunque el alerta se centra en las tormentas, el fenómeno predominante serán precipitaciones abundantes, con acumulados estimados entre 30 y 50 mm, pudiendo alcanzar valores puntuales cercanos a los 80 mm.

Se espera que la zona afectada se extienda hacia municipios ribereños y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las condiciones de inestabilidad continuarán al menos hasta la mañana del jueves 16 de abril, con mejoras temporarias durante el transcurso del día.

Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a anegamientos y sectores rurales.