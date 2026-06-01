Pablo Petrecca apuesta a una coalición ampliada para enfrentar al oficialismo bonaerense

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El jefe del bloque de senadores provinciales del PRO, Pablo Petrecca, continúa con sus recorridas por distintos distritos bonaerenses con el objetivo de escuchar a productores, empresarios y referentes políticos del interior, al tiempo que fortalece vínculos para consolidar una alternativa opositora de cara a las elecciones de 2027.

En esta oportunidad, el dirigente juninense visitó la ciudad de Lincoln, donde mantuvo una reunión con el intendente radical Salvador Serenal y con la concejal Sofía Arning, referente local del PRO. El encuentro se enmarca en una agenda de trabajo orientada a relevar las principales demandas de los municipios y avanzar en una construcción política con proyección provincial.

Más tarde, Petrecca recorrió las instalaciones de la pyme local Carreteles Rolin, donde dialogó con sus responsables sobre la actualidad productiva, los desafíos que enfrenta el sector privado y las herramientas necesarias para impulsar el crecimiento económico del interior bonaerense. Durante la visita estuvo acompañado también por el presidente del Concejo Deliberante de Lincoln, Emiliano Ressia, referente de La Libertad Avanza.

“Es mi costumbre estar en contacto y conocer la realidad que hoy presenta el interior de la provincia de Buenos Aires, donde se ven claramente las deficiencias del gobierno provincial en materia de seguridad, educación, salud e IOMA, por solo nombrar algunas, mientras el gobernador Axel Kicillof está ocupado en sus internas partidarias, que además paralizan la actividad en la Legislatura”, sostuvo el senador provincial.

En ese sentido, destacó el potencial productivo de las ciudades del interior y valoró el esfuerzo de quienes continúan apostando al desarrollo a pesar de las dificultades.

“Lo que vemos cuando recorremos la provincia es un interior pujante, con muchas oportunidades. Por eso escuchamos a quienes invierten y generan trabajo a pesar de todo. También encontramos modelos de gestión locales, como el que venimos llevando adelante en Junín, con una administración correcta y responsable de los recursos, invirtiendo donde hay que hacerlo para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, afirmó.

Petrecca aseguró además que esa experiencia de gestión es la que busca proyectar a nivel provincial. “Este modelo es el que queremos llevar a la provincia, que tiene un enorme potencial pero solo necesita ser bien gobernada. Como decimos nosotros, donde gobierna el PRO la gente vive mejor. Por eso estamos trabajando para que la provincia deje atrás este modelo populista y pueda dar el próximo paso que la Argentina necesita”, remarcó.

Por otra parte, el legislador se refirió al proceso de construcción política que impulsa junto a otros sectores opositores y consideró indispensable ampliar la base de sustentación de una futura gestión provincial.

“Sabemos que para gobernar la provincia con el PRO no alcanza; con el radicalismo solo tampoco y con La Libertad Avanza tampoco. Por eso trabajamos para construir una alternativa en la que todos los que pensamos parecido, o compartimos objetivos comunes a pesar de las diferencias, podamos confluir para darle respuestas a los bonaerenses y ponerle fin al populismo”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el desafío es recuperar el espíritu de la coalición opositora ampliada e incorporar a nuevos sectores políticos. “En definitiva, se trata de lo que fue Juntos por el Cambio, con la inclusión obviamente de La Libertad Avanza. Si queremos salvar a la provincia de Buenos Aires, debemos trabajar para gobernarla y transformarla, como lo hicimos en Junín. Ese debe ser el camino para construir los consensos necesarios y avanzar”, concluyó.