ABSA realizará drenajes programados en la red de agua durante la madrugada del martes

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Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que desde la medianoche de este lunes y durante toda la madrugada del martes se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y optimización sobre la red de distribución de agua en la ciudad de Nueve de Julio.

Las tareas tienen como objetivo realizar la purga y limpieza de conductos en puntos específicos del sistema, mediante la apertura de válvulas ubicadas en distintos sectores de la localidad.

Los trabajos se desarrollarán en los siguientes puntos:

Mendoza entre Alsina y Avellaneda.

Heredia entre Urquiza y Alsina.

Álvarez y San Martín.

San Martín entre Roca y A. Álvarez.

La Rioja y Aitta.

Desde la empresa señalaron que, mientras se ejecuten las maniobras, es posible que los usuarios registren una disminución en la presión del servicio de agua. Además, podrían producirse anegamientos temporarios en la vía pública en las zonas donde se realizarán las intervenciones.

ABSA indicó que, una vez concluidos los trabajos, el servicio se restablecerá de manera gradual. Asimismo, recomendó que, en caso de observar turbiedad en el agua, se deje correr por algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

Ante cualquier inconveniente o consulta relacionada con el servicio, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o a través de los canales oficiales de la empresa en redes sociales.