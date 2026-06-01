Estacionamiento medido: desde mayo rige una nueva aplicación para los usuarios

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Los usuarios del sistema de estacionamiento medido de Nueve de Julio deberán adaptarse a una nueva plataforma a partir de mayo, cuando comience a funcionar oficialmente la aplicación “SEM Mobile”, que reemplazará a la actual “SEM 9 de Julio”.

La actualización forma parte de un proceso de modernización del servicio y tiene como objetivo optimizar el funcionamiento de la herramienta digital, además de mejorar la experiencia de uso para los conductores que utilizan el estacionamiento medido en la ciudad.

Para acceder al sistema, será necesario desinstalar la aplicación vigente y descargar la nueva versión desde las tiendas oficiales Play Store y Apple Store. No obstante, quienes ya cuentan con una cuenta activa no deberán realizar un nuevo registro, ya que podrán ingresar utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que empleaban hasta el momento.

Desde la administración del sistema remarcaron que el cambio apunta a brindar una plataforma más eficiente y con mejores prestaciones para los usuarios, garantizando la continuidad del servicio sin modificaciones en los datos de acceso.

Asimismo, se informó que quienes requieran asistencia durante el proceso de actualización podrán comunicarse a través de los canales de atención habilitados. Para consultas, está disponible el teléfono (2317) 610096 y el correo electrónico [email protected].