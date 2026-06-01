Aumentan colectivos, subte y peajes en AMBA desde el 1° de junio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Desde este 1° de junio viajar en transporte público cuesta más en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la Ciudad. El aumento de colectivos ya fue oficializado y los usuarios enfrentan un nuevo ajuste tras la suba de mayo. El esquema oficial prevé otra actualización del 2% a partir del 15 de julio. En la provincia de Buenos Aires las tarifas de las líneas urbanas e interurbanas suben 4,8%. En CABA el incremento es de 4,6% y alcanza a colectivos, subte y peajes de autopistas. Los nuevos valores responden al esquema de actualización mensual del AMBA, que combina el último índice de inflación con un adicional de dos puntos. En abril el IPC fue de 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires.

Con este ajuste, los colectivos acumulan en 2026 aumentos de 54,24% en provincia y 32,81% en Ciudad, muy por encima del 12,3% de inflación acumulada en el primer cuatrimestre. Solo en mayo los boletos habían subido 11,16% en territorio bonaerense y 5,4% en CABA. El boleto mínimo de colectivo en la provincia supera los mil pesos y pasa a $1.015,61 para los viajes de 0 a 3 kilómetros. Los tramos siguientes quedan en $1.142,55 de 3 a 6 km, $1.269,50 de 6 a 12 km, $1.523,40 de 12 a 27 km y $1.791,02 para más de 27 km. El aumento alcanza a los servicios con numeración superior a 200 y rige para usuarios con SUBE registrada.