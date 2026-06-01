Nueve de Julio impulsa la digitalización del control de aplicaciones fitosanitarias

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El partido de Nueve de Julio continúa avanzando en la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer las buenas prácticas agropecuarias, mejorar los mecanismos de control y promover una producción cada vez más sustentable.

En este contexto, se destaca la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO), una plataforma digital desarrollada por la provincia de Buenos Aires que permite registrar, controlar y garantizar la trazabilidad de las recetas agronómicas vinculadas a la adquisición y aplicación de productos fitosanitarios.

La herramienta establece un esquema integral de gestión que involucra a profesionales habilitados, empresas expendedoras y operarios, digitalizando procesos vinculados con la prescripción, el diagnóstico, las modalidades de aplicación y las condiciones técnicas requeridas para cada intervención.

Entre las principales ventajas del sistema se encuentran la mejora en la trazabilidad de las aplicaciones, la optimización de los procesos de fiscalización y la generación de información estratégica para el monitoreo y control ambiental. Además, incorpora un visualizador web con datos georreferenciados que permite identificar restricciones y receptores sensibles, aportando mayor precisión y transparencia en la toma de decisiones.

Otro de los aspectos destacados de SIGIRAO es su enfoque orientado a la economía circular. La plataforma impulsa acciones relacionadas con la valorización de residuos agrícolas, el reciclaje de plásticos rurales, la reutilización de biomasa y la producción de biofertilizantes y biocombustibles, contribuyendo a un modelo de desarrollo más sostenible.

Desde la subsecretaría de Producción se remarcó la importancia de avanzar en procesos de modernización que permitan compatibilizar el crecimiento productivo con la protección del ambiente, fortaleciendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa vigente y la transparencia de las actividades vinculadas al sector agropecuario.

La incorporación de esta herramienta se enmarca en las políticas provinciales destinadas a consolidar modelos de producción sustentable y fomentar la aplicación de tecnologías digitales en el sector agroindustrial, iniciativas a las que el municipio ha adherido para potenciar el desarrollo local.