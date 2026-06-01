Investigan la muerte de una embarazada de 40 años y de su bebé por nacer en el Hospital Julio de Vedia

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Una mujer de 40 años, que cursaba un embarazo de 38 semanas, falleció durante la noche del sábado 30 de mayo en el Hospital Julio de Vedia, en un hecho que es materia de investigación judicial.

Según supo CN, pese al hermetiso de lnvestigación, la paciente ingresó al establecimiento sanitario con un cuadro de extrema gravedad. Los profesionales médicos detectaron un estallido hepático que le provocó una importante pérdida de sangre. A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico y de enfermería, y de la utilización de todos los recursos e insumos disponibles para intentar salvar su vida, la mujer falleció durante la intervención.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el bebé que se encontraba en gestación también habría llegado sin signos vitales, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada oficialmente a través de las actuaciones correspondientes.

Las causas que originaron el estallido hepático aún no fueron determinadas. Entre las hipótesis que se analizan figuran tanto posibles causas traumáticas como complicaciones médicas asociadas al embarazo o un hecho ajeno a la gestación, como un golpe. Una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que la paciente hubiera padecido síndrome HELLP, una grave complicación obstétrica relacionada con trastornos hipertensivos del embarazo, aunque por el momento no existe confirmación oficial al respecto.

Ante la complejidad del caso, las autoridades del Hospital Julio de Vedia solicitaron la realización de una autopsia que permita establecer con precisión las causas de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

Los resultados de la autopsia y de los estudios complementarios serán determinantes para esclarecer las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la mujer y de su hijo por nacer.