Caso Agostina Vega: Enrique Prueger cuestionó la investigación y advirtió sobre fallas en los protocolos de búsqueda

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el licenciado en Criminalística Enrique Prueger analizó el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, y apuntó duramente contra el accionar de la Justicia durante las primeras horas de la investigación.

Durante la entrevista con Gustavo Tinetti, Prueger consideró que existieron demoras determinantes en la búsqueda de la menor y cuestionó la falta de aplicación inmediata de los protocolos previstos para desapariciones de mujeres y niñas.

“El caso no era complejo. Desde las primeras horas se contaba con datos concretos sobre la última persona que había visto a la adolescente y el lugar al que había concurrido”, sostuvo el especialista.

La confianza como hilo conductor

El análisis se dio en el marco de un enfoeue desde el programa que tuvo como eje la palabra “confianza”, abordando distintos hechos de relevancia pública. En ese contexto, Tinetti señaló que Agostina había confiado en un adulto conocido de su entorno familiar, mientras que su madre depositó confianza en las instituciones encargadas de actuar ante la denuncia de desaparición.

Prueger sostuvo que precisamente esa cadena de confianza exige respuestas inmediatas por parte del Estado y recordó que los protocolos internacionales recomiendan actuar desde el primer momento ante la desaparición de una mujer o menor de edad.

Críticas a la actuación judicial

El criminalista afirmó que la investigación debió haberse orientado con mayor rapidez hacia el principal sospechoso una vez obtenidos los testimonios que ubicaban a la adolescente en ese lugar.

Además, cuestionó que la Alerta Sofía no se activara de manera inmediata y señaló que el tiempo transcurrido entre la denuncia y las primeras medidas investigativas resultó determinante.

“Cuando está en juego la vida de una persona, hay que actuar como los bomberos frente a un incendio”, expresó.

Prueger también sostuvo que los protocolos de Naciones Unidas para casos de desaparición de mujeres establecen la necesidad de intervenir sin demora, descartando hipótesis que minimicen el riesgo inicial.

Preservación de la escena

Otro de los aspectos observados por el especialista fue la preservación del lugar donde se desarrolló la investigación.

Según explicó, la escena de un crimen constituye el principal universo de información para reconstruir los hechos y cualquier alteración puede afectar la validez de futuras pruebas.

“Primero hay que determinar qué ocurrió y preservar correctamente el lugar. La escena es la que da razón a la acción penal”, indicó.

En ese sentido, advirtió sobre posibles cuestionamientos procesales derivados de eventuales contaminaciones o deficiencias en la preservación de evidencias.

La necesidad de aprender de los errores

Durante la entrevista, Prueger remarcó que situaciones como la ocurrida con Agostina Vega deben servir para revisar procedimientos y fortalecer los mecanismos de respuesta estatal.

El especialista señaló que, pese a la existencia de herramientas como la Alerta Sofía y diversos protocolos nacionales e internacionales, continúan registrándose demoras que pueden resultar decisivas en investigaciones vinculadas con desapariciones de menores.

Finalmente, sostuvo que la capacitación permanente de fiscales, investigadores y operadores judiciales constituye una herramienta fundamental para adecuar las investigaciones criminales a los estándares científicos actuales.

“El tiempo es determinante. Cuando desaparece una niña, cada hora cuenta y las instituciones deben responder con la máxima rapidez posible”, concluyó.