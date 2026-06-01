Polémica por la Rendición de Cuentas en Trenque Lauquen: el Concejo Deliberante rechazó las acusaciones de un vecino que denunció apartamiento de la Ley

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Una nueva controversia institucional se instaló en el ámbito político de Trenque Lauquen luego de que el vecino Miguel Santos Vidal rechazara públicamente este lunes la respuesta brindada por el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vidal, respecto del tratamiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025 de la Municipalidad.

El intercambio se produjo tras una serie de correos electrónicos enviados por Miguel Santos Vidal al cuerpo deliberativo, registrados bajo los números de orden 18.424, 18.425 y 18.427, de los cuales Cadena Nueve ha informado.

Ahora, en su respuesta oficial – la primera que recibe el vecino reclamante y defensor de la transparencia de las instituciones republicanas-, Esteban Vidal sostuvo que el Concejo actuó “con apego a la ley” y dio cumplimiento “en tiempo y forma” al tratamiento y aprobación de la Rendición de Cuentas.

El titular del Cuerpo argumentó que, además de lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), deben considerarse las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, particularmente su artículo 23, que fija plazos para la presentación, análisis y aprobación de las cuentas municipales.

Según Esteban Vidal, la Rendición de Cuentas fue tratada dentro de los plazos previstos por la legislación vigente y remitida oportunamente al Tribunal de Cuentas, organismo que —afirmó— no realizó observaciones sobre el procedimiento adoptado por el Concejo.

Sin embargo, Miguel Santos Vidal rechazó de manera categórica esa interpretación. En una Carta Abierta dirigida al propio presidente y a los titulares de las comisiones de Hacienda y Administrativa y Reglamentaria, sostuvo que existe un incumplimiento del artículo 65 de la LOM, el cual establece que el examen de las cuentas municipales debe realizarse en sesiones especiales celebradas durante el mes de marzo.

El vecino consideró que la interpretación realizada por la presidencia del Concejo es errónea y afirmó que las normas citadas en la respuesta oficial no contradicen ni reemplazan la obligación establecida por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además, señaló que numerosos municipios bonaerenses, entre ellos Rivadavia, General Pueyrredón, Tres de Febrero, Coronel Pringles, Olavarría y General Villegas, realizaron el tratamiento de la Rendición de Cuentas mediante sesiones especiales, por citar algunas.

En su escrito, Miguel Santos Vidal también cuestionó la negativa de la presidencia del cuerpo a distribuir copias de sus presentaciones entre los concejales, aunque desde el Concejo se respondió que toda la documentación ingresada quedó automáticamente a disposición de los 18 integrantes del Concejo.

Asimismo, el vecino solicitó que sus planteos sean girados a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas; y Administrativa y Reglamentaria para su análisis, al considerar que el supuesto incumplimiento de la normativa constituye un asunto de gravedad institucional.

Por su parte, la presidencia del Concejo dio por concluido el intercambio administrativo, informó el archivo definitivo de las actuaciones y ratificó la validez del procedimiento seguido para la aprobación de la Rendición de Cuentas.

De esta manera, la discusión permanece abierta entre quienes sostienen que el tratamiento se ajustó a los plazos y requisitos establecidos por la legislación provincial y quienes consideran que el Concejo se apartó de la forma expresamente prevista por la Ley Orgánica de las Municipalidades para el examen de las cuentas públicas.

Esta polémica, tiene la particularidad que por primera vez se le responde al convecino de ese distrito, que pide transparencia de los funcionarios púbicos por aquello que ‘cuentas claras conservan la amistadd’ y no debe descartarse que lo señalado sea condierado oportunamente por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.