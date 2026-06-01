Lincoln refuerza la seguridad vial consolidando un modelo de transporte escolar urbano

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La ciudad de Lincoln continúa avanzando en políticas vinculadas a la seguridad vial y la movilidad urbana. Por un lado, el sistema de transporte escolar urbano sigue mostrando resultados positivos en materia de asistencia educativa y organización del tránsito; por otro, durante el fin de semana se llevaron adelante importantes operativos de control vehicular en distintos sectores de la ciudad.

El concejal de Nueve de Julio, Esteban Naudín y titular del Consejo Deliberante, visitó recientemente Lincoln para conocer de cerca el funcionamiento del transporte escolar urbano que presta servicio a estudiantes de la localidad. Tras recorrer el sistema y dialogar con autoridades, destacó los beneficios que genera tanto para las familias como para la comunidad educativa.

“El cambio es visible. Hay menos motos transportando chicos, menos autos estacionados en doble fila frente a las escuelas, más orden y mayor seguridad en los horarios de ingreso y salida”, expresó.

Según pudo observar durante la visita, el servicio también contribuye a reducir el ausentismo escolar en jornadas de lluvia o bajas temperaturas, además de favorecer la puntualidad de los alumnos. El modelo se sostiene a partir de una coordinación entre el municipio y los establecimientos educativos, con un esquema de financiamiento que permite garantizar la prestación del servicio.

Naudín señaló que la iniciativa trasciende el mero traslado de estudiantes. “No se trata solo de colectivos. Se trata de más seguridad vial, mejor educación y más orden para toda la comunidad”, remarcó.

Controles para mejorar la circulación

En paralelo, durante el fin de semana se desarrollaron diversos operativos de interceptación e identificación de personas y vehículos, coordinados por la Jefatura Departamental de Lincoln junto a la Secretaría de Seguridad del municipio.

De los procedimientos participaron efectivos de la Comisaría de Lincoln, personal de Tránsito y del Grupo Táctico Operativo (GTO), quienes realizaron controles en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de reorganizar la circulación y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Las inspecciones estuvieron especialmente orientadas a motocicletas que circulan con caños de escape modificados o libres, generando ruidos molestos, así como a vehículos que presentan faltantes de elementos obligatorios como luces, plásticos o chapa patente. También se verificó la documentación correspondiente para circular y el uso obligatorio del casco de seguridad.

Desde las autoridades remarcaron que estos operativos buscan fortalecer la seguridad vial, reducir situaciones de riesgo y promover una convivencia más ordenada en la vía pública.

Tanto el desarrollo del transporte escolar urbano como los controles de tránsito forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de Lincoln.