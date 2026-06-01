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El Diputado Trenquelauquence Javier Sánchez Wrba impulsa un proyecto sobre siembra en banquinas

El legislador nacional del PRO mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro Federico Sturzenegger para avanzar en una iniciativa que busca poner en producción miles de hectáreas ociosas ubicadas en las banquinas de rutas nacionales

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El diputado nacional Javier Sánchez Wrba se reunió con el ministro Federico Sturzenegger para analizar los alcances del proyecto de ley impulsado desde el Bloque PRO que propone habilitar la siembra en banquinas ociosas de las rutas nacionales.

Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron opiniones sobre el potencial productivo de estos espacios que actualmente permanecen desaprovechados y que podrían incorporarse a la actividad económica sin comprometer la seguridad vial.

La iniciativa apunta a aprovechar de manera más eficiente miles de hectáreas de dominio público que hoy se encuentran improductivas, generando nuevas oportunidades para el sector agropecuario y contribuyendo, al mismo tiempo, al mantenimiento de la infraestructura vial.

Según explicaron, el proyecto busca promover una mejor administración de los recursos del Estado mediante la utilización responsable de áreas que, bajo criterios técnicos y de seguridad, podrían destinarse a la producción agrícola.

Al finalizar la reunión, el vecino de Trenque Lauquen, Sánchez Wrba agradeció la predisposición del ministro para escuchar la propuesta y analizar sus beneficios. Además, reafirmó su compromiso de continuar impulsando medidas concretas orientadas a fortalecer el crecimiento económico, mejorar la competitividad y promover el desarrollo de la infraestructura en todo el país.

El legislador destacó que iniciativas de este tipo permiten combinar eficiencia en la gestión pública con incentivos a la producción, generando valor sobre recursos que actualmente no tienen un aprovechamiento productivo.

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