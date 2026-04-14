Ormuz redefine el mapa energético global y abre un nuevo escenario para Argentina

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El mercado petrolero, de gas natural licuado (GNL) y de fertilizantes, históricamente relativamente predecible, atraviesa un proceso de redefinición marcado por la incertidumbre sobre su equilibrio futuro. La escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un factor de disrupción estructural que afecta precios, cadenas productivas y suministro global de alimentos.

Según Carlos R. Mendizábal, profesor del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el cierre parcial o la interrupción del tránsito por Ormuz provocó un shock de flujos que rápidamente derivó en un shock de oferta, con cierres de pozos, destrucción de infraestructura y tensiones en toda la cadena de producción. “Cuando el problema deja de ser logístico y pasa a ser productivo, la recuperación ya no es inmediata y depende de factores técnicos, financieros y geopolíticos”, explica Mendizábal.

Productos refinados y fertilizantes: vulnerabilidades globales

La caída de la actividad de refinerías en Medio Oriente y restricciones en otras regiones generaron tensiones inéditas en combustibles como diésel, nafta y jet fuel, afectando especialmente a Europa y Asia. En paralelo, la escasez de gas natural –insumo clave para la producción de fertilizantes nitrogenados– eleva costos agrícolas y presiona los precios de alimentos a nivel global.

“La disrupción en gas y derivados tiene un efecto menos visible en el corto plazo, pero puede ser más persistente y profundo”, alerta Mendizábal.

Menor flexibilidad y volatilidad financiera

Los mecanismos tradicionales para absorber shocks –reservas estratégicas y fuentes alternativas de energía– resultan insuficientes ante disrupciones prolongadas. La capacidad de respuesta es limitada y cada solución parcial genera nuevas tensiones. En el plano financiero, la volatilidad extrema provocó pérdidas significativas en los mercados de futuros de petróleo y aumentos exponenciales en los costos de seguros de transporte.

Geopolítica y seguridad de suministro

La crisis aceleró cambios estructurales en el tablero energético global. Estados Unidos enfrenta vulnerabilidad por la dependencia de los precios internacionales; China, pese a su diversificación, sigue expuesta al Golfo; Rusia recupera protagonismo; y Europa evidencia la fragilidad de su esquema energético. Para Mendizábal, “la seguridad de suministro se ha convertido en un eje central de la geopolítica y las inversiones energéticas”.

Oportunidad para Argentina

Para Argentina, el impacto de la crisis se refleja principalmente en aumentos de precios más que en restricciones físicas. Gracias al desarrollo de Vaca Muerta, el país posee resiliencia relativa y capacidad de refinación suficiente para enfrentar la demanda interna. Sin embargo, los precios de combustibles, fertilizantes y energía eléctrica siguen ligados al mercado global.

La situación abre también una oportunidad estratégica: convertirse en proveedor confiable de petróleo, gas y GNL. Para aprovecharla, el país requiere políticas de largo plazo, estabilidad regulatoria y cumplimiento consistente de contratos. Mendizábal advierte: “Evitar decisiones de corto plazo que desalienten la inversión es clave para no ‘matar la gallina de los huevos de oro’ justo cuando el contexto internacional vuelve a poner en valor sus recursos”.

Perspectivas

Aunque el conflicto en Medio Oriente aún no concluye, ya está claro que el sistema energético global enfrenta un reordenamiento estructural que incluirá cambios logísticos, desarrollo de fuentes alternativas y ajustes significativos en precios. La volatilidad será la norma y la seguridad de suministro, un requisito ineludible. En este nuevo escenario, Argentina se encuentra ante un punto de inflexión: la posibilidad de transformar sus recursos energéticos y minerales en un desarrollo sostenido o volver a la dependencia y vulnerabilidad del pasado.