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En la Cooperativa se conocieron los ganadores del concurso para el nuevo Crematorio del Parque de la CEyS

El Colegio de Arquitectos de Nueve de Julio y la Municipalidad premiaron las mejores ideas de entre 40 propuestas creativas para el diseño del espacio en el Parque CEyS.

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Trabajar en conjunto permite brindar mejores servicios a la comunidad. En ese espíritu, la Municipalidad de 9 de Julio se unió al Colegio de Arquitectos local para llevar adelante un concurso de ideas para el nuevo Crematorio en el Parque CEyS.

La convocatoria recibió alrededor de 40 propuestas creativas, de las cuales, tras un riguroso proceso de selección, se eligieron los proyectos ganadores que destacaron por su innovación y respeto por el entorno.

Ante el Consejo de Administación de la Cooperativa, se realizó la presentación oficial de los trabajos que obtuvieron el primer y segundo puesto. La actividad contó con la participación de autoridades municipales, miembros del Colegio de Arquitectos y los participantes del concurso.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a ser parte de la entrega de premios y la presentación oficial de los proyectos:

🗓️ Fecha: Viernes 17 de abril
🕖 Hora: 19:00 hs
🏛️ Lugar: Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio

Este encuentro refleja el compromiso del municipio y los profesionales locales en promover ideas creativas y proyectos que mejoren los espacios públicos de la ciudad.

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