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La Municipalidad de Nueve de Julio entregará 512 escrituras a vecinos y se convoca a nuevos beneficiarios

El acto será encabezado por la Intendente María José Gentile este jueves 16, con la incorporación de nuevos beneficiarios al listado previamente difundido

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Como fuera anunciado, este jueves 16, en los horarios de 10:45 y 12:15, según corresponda a cada grupo de vecinos beneficiarios, la Municipalidad de Nueve de Julio llevará a cabo la entrega de 512 escrituras correspondientes al Instituto de la Vivienda, la Ley 10.830, el Plan Familia Propietaria (Ley 11.423), trámites sin operatoria, Ley 24.320 y Plan Procrear.

El acto será encabezado por la Intendente Municipal, María José Gentile, y se realizará en el marco de la política municipal de regularización dominial que beneficia a numerosas familias del distrito.

Además de los beneficiarios incluidos en el listado previamente difundido, se ha sumado la convocatoria para los siguientes vecinos: César Luis Arvizu; Rubén Lorenzo Caputo y Marisa Irene Lator; Juan Manuel Rodríguez y María Carolina Toledo; Maximiliano Javier Sabino y María Julieta Guañini; José Ignacio León.

Se solicita a los vecinos convocados que, ante cualquier duda sobre los horarios de presentación, se comuniquen de manera urgente con la oficina de Casa de Tierras, ubicada en el Palacio Municipal.

Este acto reafirma el compromiso de la Municipalidad de Nueve de Julio con la concreción del derecho a la vivienda y la seguridad jurídica de sus vecinos.

 

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