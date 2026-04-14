Federico Aranda: “Estamos gestionando cada día, sin apresurarnos y priorizando lo que realmente importa”

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El secretario de Gobierno de Nueve de Julio, Federico Aranda, aseguró que la administración municipal continúa trabajando de manera planificada y responsable frente a los desafíos que atraviesa el distrito. En diálogo con Cadena Nueve, Despertate, Máxima 89.9 y Visión Plus, señaló que el foco principal de su gestión es resolver los problemas de manera sostenible y sin improvisaciones, siempre priorizando la seguridad de los vecinos y la continuidad de los servicios esenciales.

Sobre seguridad, Aranda destacó la llegada de nuevos efectivos y móviles enviados por la provincia, aunque reconoció que la demanda sigue siendo alta. “Nos trajeron dos móviles, no diez, pero entendemos las dificultades del Ministerio de Seguridad. También recibimos policías para reforzar la patrulla rural, que hacía cinco o seis años que no recibía refuerzos”, explicó. En este marco, anunció su participación esta semana en un encuentro regional de seguridad en Rosario, como parte de la estrategia de fortalecimiento del área y coordinación con otras jurisdicciones.

En materia de infraestructura y servicios, el funcionario enfatizó la relevancia de abordar los problemas de caminos rurales y la gestión del basural con planificación y seriedad. “Queremos resolver los temas de manera sostenible, trabajando en conjunto con todos los actores. No buscamos una foto política, sino soluciones que realmente funcionen para todos”, afirmó. Destacó que se están realizando relevamientos técnicos y estudios de diagnóstico que permitirán tomar decisiones acertadas en materia de caminos y recursos hídricos.

En cuanto a gestión financiera y laboral, Aranda aseguró que la Municipalidad nunca interrumpió el pago de sueldos ni de servicios esenciales, pese a atravesar recortes de coparticipación, inundaciones y un tornado. “Estamos sanando las cuentas y pagando a proveedores y empleados con transparencia. La apertura y el contacto permanente con todas las áreas nos permite mantener la continuidad del trabajo municipal”, afirmó.

Además, señaló que se están cumpliendo los compromisos con los gremios municipales, incluyendo la licitación de indumentaria y equipamiento laboral para todos los empleados. “Nos aseguramos de que cada trabajador municipal tenga lo necesario para desempeñar su labor, sin improvisar y respetando los acuerdos”, remarcó.

Aranda destacó también la ayuda provincial, mencionando la reciente transferencia de 45,9 millones de pesos, que permitirá avanzar en obras prioritarias y servicios esenciales. Adicionalmente, anticipó la próxima apertura de la mesa hídrica, un espacio de planificación y coordinación destinado a prevenir nuevas inundaciones y mejorar el manejo del agua en el distrito.

El secretario subrayó el rol del equipo de gestión encabezado por la intendenta María José, destacando que el municipio no detuvo su funcionamiento durante la crisis y continúa trabajando para garantizar la seguridad, la infraestructura y la estabilidad financiera. “Nuestro objetivo es seguir gestionando de manera responsable, planificada y sostenible, pensando siempre en el vecino y en el futuro de la ciudad”, concluyó.