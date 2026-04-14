Se refuerza la gestión ambiental con materiales recuperados

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La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 9 de Julio concretó una nueva venta de materiales recuperados en la planta de separación, alcanzando un total de 15.205 kg de cartón, 1.857 kg de PET cristal y 460 kg de PET verde. Estos insumos serán destinados a la fabricación de nuevos productos, evitando que esta importante cantidad de residuos termine en el basural.

Desde la Municipalidad recordaron que la correcta separación de residuos en los hogares es clave para reducir el volumen de lo que se arroja en los rellenos sanitarios, disminuyendo la contaminación ambiental y fomentando hábitos sostenibles entre la población.

La iniciativa refuerza el compromiso del municipio con la economía circular y el cuidado del medio ambiente, transformando residuos en recursos y promoviendo prácticas responsables entre los vecinos.