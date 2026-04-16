¿Emergencia o urgencia?

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Ignoramos tanto, como sociedad global, por el fracaso de la Educación global (en el mundo -como lo reveló Trump con Harvard y los modelos de IA), que no tenemos idea del lugar que ocuparíamos. Cada uno, individuo o institución, sin la menor idea de dónde estaríamos o estaría “parada”.

No hay dudas de que se está parado.

Claro que no como antes se creía: fálicamente.

Detenidos.

Creíamos que los comerciantes no pagaban las tasas por irresponsables, cierto que (a veces) los productores no pagaban lo que les correspondía (viveza criolla).

Pero, en coincidencia en la detención, vamos notando que nadie se salva solo.

Aunque fue una creencia que duró demasiado (al menos desde la crisis del petróleo hasta 2017).

El globalismo, estúpidamente, nos recordaba que “el mismo barco” era el planeta Tierra.

Para distraernos respecto de nuestros distritos (con inserción nacional).

Porque construyeron una elite oligárquica global, de pocas personas muy ricas, sin localización específica.

Ventana por la que, los negocios de aire (en los que no se trabaja, se especula) acumularon riqueza. En detrimento del trabajo (capital acumulado y trabajadores).

Sin embargo, ese cuento terminó: “colorín colorado”, dijeron Trump, Putin y el Papa Francisco (lamentablemente, León XIV ni se enteró aún) y el mundo cambió y cambió para siempre.

Claro que la inercia del globalismo sigue vigente.

La mayoría de los medios de comunicación son globalistas y ven todo el tiempo que Putin va perdiendo en Ucrania (unos 50 mil rusos muertos en combate, contra más de dos millones de muertos ucranianos) y que Trump pierde con Irán, aún en Ormuz.

Pero, la ignorancia sabe cómo satisfacerse de acuerdo a condiciones subjetivas: si uno se siente burro, es burro.

Tal vez por eso (si la Educación fracasó, todos los que pasaron por escuelas y universidades ¿qué serían?) estamos encontrando la manera de ingerir burros, dado que cremarlos y excluirlos no habría sido suficiente.

¿Quién habría imaginado que Adorni, burro por excelencia, contaba con viveza criolla?

Se trata de otra cosa, tal como lo expresa la Intendente del distrito de Nueve de Julio, al menos según se nota en Cadena Nueve.

Afecto simple y amor de distintas gradaciones a la gente en general: en particular, a la del distrito. A través de una herramienta inaccesible para las burradas: la política (tal vez por ella “la” sea un artículo determinado femenino).

Mientras, no supimos ocuparnos de evitar la pobreza, marginación, falta de atención de la salud de vecinos. Comencemos a ocuparnos de que no cierren más comercios, empresas y demoremos los despidos.

El próximo, como expresó Brecht, es como individuo o institución: el distrito.

Salvo que notemos que no somos una suma de partes, sino mucho más.