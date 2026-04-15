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Trece nuevos abogados se suman al Colegio del Departamento Judicial de Mercedes

Recibieron sus diplomas en una emotiva ceremonia presidida por el Dr. Hernán Alberto Salaverri, consolidando su incorporación formal a la institución

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Este miércoles 15 de abril de 2026, en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, trece nuevos profesionales juraron y se incorporaron oficialmente al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes.

Los doctores y doctoras Maria Luciana Aspiro, Gabriel Baltasa Castellani, Ana Ines Cirelli, Yesica Paola Domench, Carla Daniela Ferreyra, Analia Regina Gaviño, Yamila Soledad Retegui, Maria Cecilia Rodriguez, Maria Sol Wozniakovsky, Gala Ailen Fernandez Ferraris, Agustina Fontaine, Franco Agustin Guidi, y el procurador Benjamin Maya Poceiro participaron de la ceremonia, acercándose al estrado para firmar y recibir sus diplomas.

El Dr. Hernán Alberto Salaverri, presidente del Colegio, ofreció palabras de bienvenida, resaltando la importancia de la decisión de estos profesionales de sumarse a la jurisdicción y el compromiso que implica su ejercicio dentro del Departamento Judicial de Mercedes.

Desde la institución, se felicita a los nuevos matriculados, deseándoles un camino lleno de logros y crecimiento profesional en su carrera.

Para ver todas las fotos de la ceremonia, puede acceder al siguiente enlace: Fotos de la jura

 

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