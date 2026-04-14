Sofía Guaragna de la mano de Cadena Nueve lanza una “Escuela para Padres” en el programa Despertate, enfocada en comunicación, respeto y crianza consciente

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La psicóloga y mamá Sofía Guaragna junto con Cadena Nueve inauguró un nuevo espacio de aprendizaje dentro del programa Despertate, ofreciendo una ‘Escuela para Padres’ que busca acompañar a las familias en la compleja tarea de la crianza. El ciclo, que se transmitirá todos los martes a las 9 de la mañana por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, propone una mirada integral sobre la comunicación familiar, la gestión emocional y la educación respetuosa de los hijos.

“El desafío de ser padres y madres nos obliga a aprender cada día”, explicó la Psicóloga en diálogo con el conductor del programa, Gustavo Tinetti. “No hay niños malos, sino niños que se adaptan a su entorno. Nuestra responsabilidad es liderar desde la presencia, la paciencia y el respeto, controlando nuestras propias emociones y hábitos para enseñar con el ejemplo”.

El ciclo procurará cada semana, que con herramientas prácticas y principios de crianza respetuosa, incluyendo conceptos de autores de libros reconocidos como Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz o 100 perguntas y respuestas sobre Crianza Responsable de la médica pediatra Carla Orsini, ir señalando principios rectortes a tener presente.

En ese contexto, Sofía Guaragna destacó cuatro principios fundamentales:

Ser impecables con las palabras: Usar un lenguaje respetuoso y claro para evitar malentendidos y conflictos innecesarios.

Usar un lenguaje respetuoso y claro para evitar malentendidos y conflictos innecesarios. No tomar nada personalmente: Entender que las palabras o acciones negativas de otros reflejan su propio estado emocional y no necesariamente una agresión hacia nosotros.

Entender que las palabras o acciones negativas de otros reflejan su propio estado emocional y no necesariamente una agresión hacia nosotros. No hacer suposiciones: Preguntar directamente y escuchar permite aclarar malentendidos y fortalecer la comunicación.

Preguntar directamente y escuchar permite aclarar malentendidos y fortalecer la comunicación. Hacer siempre lo mejor posible: Cada acción consciente genera aprendizaje constante y bienestar tanto para los padres como para los hijos.

Además de la teoría, el ciclo incorpora consejos prácticos para situaciones cotidianas, como manejar berrinches, introducir frustraciones de forma saludable y enseñar hábitos responsables. Guaragna enfatizó que “el aprendizaje empieza por uno mismo; los niños aprenden observando nuestras conductas antes de que nosotros se las enseñemos”.

Un rasgo distintivo del ciclo es su carácter interactivo: los padres y madres podrán proponer temas y consultas para ser tratados en los encuentros, convirtiendo la Escuela para Padres en un espacio dinámico, cercano y adaptado a las necesidades de la audiencia. “Queremos que los padres sean parte de este aprendizaje, que propongan los temas que más les preocupan y que juntos podamos encontrar soluciones prácticas y conscientes”, subrayó la Psicóloga.

El programa no solo busca educar, sino también ofrecer contención y herramientas concretas para la vida cotidiana, fortaleciendo los vínculos afectivos y promoviendo la cooperación y la empatía dentro de la familia. “Criar es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, y esta escuela pretende acompañar a los padres en ese camino”, concluyó Guaragna.

Con esta iniciativa, Despertate y Sofía Guaragna abren un espacio único en la radio -Máxima 89.9 y youtube Visión Plus TV, ofreciendo a los padres la posibilidad de aprender, reflexionar y aplicar principios de crianza consciente que impactan directamente en el bienestar y desarrollo de los hijos.