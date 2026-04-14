Nuevo espacio de encuentro para mujeres en barrio Luján

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La municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Trabajo Social, puso en marcha un nuevo espacio destinado a mujeres mayores de 18 años. El objetivo es ofrecer un lugar de acompañamiento, escucha activa y participación comunitaria.

El primer encuentro será el jueves 16 de abril, a las 15:15 horas, en la Sociedad de Fomento del Barrio Luján. La actividad es abierta a todas las interesadas y no requiere inscripción previa.

El espacio está pensado para que las participantes puedan expresarse libremente, compartir experiencias y proponer de manera conjunta distintas actividades según los intereses del grupo.

Se invita a todas las mujeres del barrio y alrededores a sumarse a esta propuesta que busca fortalecer lazos y generar redes de apoyo en la comunidad.