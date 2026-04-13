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Día del Kinesiólogo en Argentina, un homenaje a quienes devuelven la movilidad y la calidad de vida

Cada 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo, una fecha que reconoce la labor de estos profesionales en la prevención, tratamiento y rehabilitación de problemas del movimiento humano. Desde 1937, cuando se creó la primera Escuela de Kinesiología en la UBA, su rol en la salud integral y la recuperación física y emocional de los pacientes ha sido fundamental

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En Argentina, cada 13 de abril se conmemora el Día del Kinesiólogo, una oportunidad para visibilizar y agradecer el trabajo de estos profesionales especializados en el estudio y tratamiento del movimiento humano. Su labor abarca desde la rehabilitación física postoperatoria y lesiones deportivas, hasta la atención de pacientes con enfermedades neurológicas, respiratorias o degenerativas.

La fecha recuerda un hito histórico: la creación, en 1937, de la primera escuela de Kinesiología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, gracias a la iniciativa del Dr. Octavio Fernández, considerado el padre de la kinesiología en el país. Desde entonces, esta profesión se consolidó como parte esencial del equipo de salud.

El kinesiólogo desempeña un rol central en todos los niveles de atención médica, desde la atención primaria hasta las terapias intensivas y el seguimiento posterior al alta hospitalaria. Además de recuperar la movilidad y funcionalidad física, su trabajo incluye un acompañamiento emocional que refuerza la confianza y la paciencia de los pacientes durante la rehabilitación.

Durante la pandemia de COVID-19, la importancia de los kinesiólogos se evidenció en la rehabilitación respiratoria y motora de los pacientes, consolidando su papel clave en el sistema de salud. Su campo de acción abarca kinesiología deportiva, geriátrica, respiratoria, neurológica y pediátrica, mostrando la amplitud y relevancia de la profesión.

En este día, se celebra no solo su profesionalismo y dedicación, sino también los valores de solidaridad y empatía que caracterizan la kinesiología, esenciales para la mejora de la calidad de vida de miles de argentinos.

 

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