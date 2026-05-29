Belleza letal: el secreto envenenador detrás de las casas victorianas

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Las viviendas victorianas del siglo XIX escondían un peligro tan común como invisible. Detrás de los lujosos papeles tapiz, las telas decorativas y los objetos de moda se encontraba uno de los venenos más conocidos de la historia: el arsénico.

Durante años, este elemento tóxico formó parte de la vida cotidiana de millones de personas, sin que la mayoría sospechara los riesgos que implicaba convivir con él.

La historia comenzó en 1775, cuando el químico sueco Carl Wilhelm Scheele desarrolló un pigmento conocido como “verde Scheele”, elaborado a partir de arsenito de cobre. Su tonalidad intensa, brillante y duradera revolucionó la industria decorativa de la época. Más tarde surgió una versión aún más estable, el denominado “verde de París” o “verde Schweinfurt”, que consolidó la popularidad de estos pigmentos arsenicales.

Hacia mediados del siglo XIX, el color verde se había convertido en una tendencia dominante en la decoración de interiores. Los papeles tapiz adornaban paredes de hogares acomodados, mientras que vestidos, cortinas, juguetes infantiles, velas y flores artificiales incorporaban los mismos compuestos tóxicos.

El problema era que el arsénico no permanecía completamente inmóvil. Aunque inicialmente se creyó que estos pigmentos eran seguros, numerosos médicos comenzaron a relacionar ciertos cuadros de enfermedad con la presencia de estos materiales en los hogares. Los afectados sufrían fatiga constante, pérdida de peso, náuseas, debilidad muscular y problemas respiratorios.

La dificultad radicaba en que estos síntomas se parecían a los de enfermedades muy comunes de la época, especialmente la tuberculosis. Como consecuencia, muchos casos de intoxicación crónica nunca fueron identificados como tales.

Las sospechas aumentaron cuando algunas familias enteras enfermaban sin una causa aparente. A finales del siglo XIX, investigaciones científicas demostraron que en ambientes húmedos y con poca ventilación ciertos microorganismos podían actuar sobre los compuestos arsenicales presentes en los papeles tapiz, liberando gases tóxicos al aire. Entre ellos se encontraba la arsina, una sustancia extremadamente peligrosa que podía ser inhalada diariamente por los habitantes de las viviendas.

El médico italiano Bartolomeo Gosio fue uno de los investigadores que profundizó en este fenómeno durante la década de 1890. Sus estudios ayudaron a explicar por qué personas que nunca habían ingerido arsénico presentaban síntomas compatibles con el envenenamiento.

Pese a las advertencias, la industria defendió durante años el uso de estos pigmentos. Fabricantes y comerciantes argumentaban que los productos eran seguros en condiciones normales y cuestionaban las conclusiones de los investigadores. Al mismo tiempo, el atractivo estético del color verde seguía impulsando su demanda entre consumidores que lo asociaban con sofisticación y modernidad.

La controversia puso de manifiesto un conflicto recurrente en la historia: la tensión entre los avances científicos y los intereses económicos. Mientras las evidencias médicas se acumulaban, las regulaciones avanzaban lentamente.

Recién hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX varios países europeos comenzaron a restringir y posteriormente prohibir el uso de pigmentos arsenicales en productos domésticos. La aparición de nuevos colorantes sintéticos menos peligrosos facilitó su reemplazo y permitió reducir significativamente los riesgos para la salud.

Aunque el verde arsenical desapareció gradualmente de los hogares, su historia permanece como un recordatorio de los peligros ocultos que pueden esconderse detrás de productos considerados seguros. Lo que durante décadas fue símbolo de buen gusto y elegancia terminó revelándose como una amenaza silenciosa que convivía con las familias en el corazón mismo de sus hogares.