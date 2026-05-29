Jubilaciones: en junio el bono sigue siendo de $70.000 y aumentó 2,58% los haberes y asignaciones

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El Gobierno nacional confirmó este viernes el pago de un nuevo bono extraordinario previsional para junio y oficializó una actualización del 2,58% en los haberes jubilatorios, pensiones y asignaciones familiares. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante el Decreto 399/2026 y resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La principal novedad es la continuidad del refuerzo económico destinado a los sectores de menores ingresos del sistema previsional. El bono extraordinario tendrá un monto máximo de $70.000 y alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas.

Según lo dispuesto por el Gobierno, quienes perciban el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, aquellos que cobren un monto superior accederán a un adicional variable que les permitirá alcanzar el equivalente al haber mínimo más el bono. De esta manera, el beneficio se reducirá de manera progresiva a medida que aumente el ingreso previsional.

El decreto también establece que el bono será abonado por titular, independientemente de la cantidad de copartícipes en el caso de las pensiones. Además, tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para el cálculo de otros conceptos o prestaciones.

Junto con esta medida, Anses oficializó los nuevos valores previsionales que regirán desde junio. La actualización del 2,58% surge de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, el haber mínimo garantizado para jubilados y pensionados se ubicará en $403.317,99, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.713.948,17.

Asimismo, la base imponible mínima para los aportes previsionales quedó fijada en $135.837,40 y la máxima en $4.414.652,38.

El Gobierno también dispuso una suba del 2,58% para las asignaciones familiares, lo que impactará en los montos percibidos por millones de beneficiarios en todo el país.

Con la actualización de junio y el pago del bono extraordinario, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un ingreso total de $473.317,99 durante el próximo mes, resultado de la suma del haber actualizado y el refuerzo de $70.000.