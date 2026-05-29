Alexis Guerrera: “El Frente Renovador quiere competir y definir sus candidatos en el territorio”

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El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, confirmó que el Frente Renovador avanza en un proceso de reorganización y fortalecimiento territorial de cara a los próximos desafíos electorales, al tiempo que cuestionó las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional y reclamó una mayor distribución de recursos para la provincia y los municipios.

Durante una entrevista concedida a ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, Guerrera explicó que el espacio liderado por Sergio Massa viene desarrollando reuniones en las distintas secciones electorales bonaerenses con el objetivo de analizar la coyuntura política, económica y social, además de preparar el trabajo territorial de los próximos meses.

Según indicó, Massa continúa participando activamente de la construcción política del Frente Renovador, aunque manteniendo un perfil bajo. En ese marco, señaló que las reuniones con dirigentes locales buscan evaluar el escenario que atraviesa la provincia y las consecuencias de las medidas adoptadas por la administración nacional.

Respecto de las futuras candidaturas, Guerrera fue claro al señalar que el Frente Renovador pretende tener representación propia en cada distrito y que las definiciones deben surgir de la competencia política y del respaldo territorial de los dirigentes.

“No estamos dispuestos a que los candidatos sean producto de imposiciones o de decisiones tomadas desde arriba”, sostuvo, al defender mecanismos de participación que permitan que cada comunidad defina quiénes son sus mejores representantes.

La referencia a Chachi Malis y Tete Naudín

En ese contexto, el dirigente fue consultado por la situación política de Nueve de Julio y por los nombres que comenzaron a mencionarse dentro del Frente Renovador local. Allí hizo referencia a los abogados Sebastián “Chachi” Malis y Esteban “Tete” Naudín, dos dirigentes con trayectoria dentro del espacio.

Guerrera destacó el compromiso de ambos con la realidad del distrito y valoró el trabajo que vienen desarrollando desde hace años en distintos ámbitos de la vida pública local.

“Tanto Chachi como Tete están muy comprometidos con su localidad”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que ambos participan activamente en el seguimiento de las políticas nacionales y provinciales, pero también mantienen una agenda enfocada en los problemas cotidianos de Nueve de Julio.

Según detalló, entre los temas que impulsan se encuentran proyectos vinculados a la ampliación de la infraestructura energética para mejorar la disponibilidad de potencia eléctrica en el distrito, iniciativas relacionadas con la seguridad vial y propuestas orientadas al ordenamiento urbano.

Asimismo, destacó que los dirigentes mantienen una mirada centrada en la gestión de los servicios municipales y en aspectos que, aunque muchas veces parecen menores, impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

“Muchas veces están atentos a las pequeñas cosas que no son pequeñas”, señaló Guerrera, al referirse a cuestiones vinculadas con el mantenimiento, el orden y la prestación de servicios públicos.

El legislador también remarcó que el trabajo político local no se limita a la elaboración de proyectos, sino que implica generar propuestas concretas que puedan transformarse en soluciones para la comunidad, independientemente de que luego sean acompañadas o no por el Ejecutivo municipal.

Recursos para los municipios

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación financiera de los municipios bonaerenses.

Guerrera reconoció que numerosos intendentes del interior plantean desde hace tiempo la necesidad de una mayor autonomía económica y una distribución más equilibrada de los recursos generados por la actividad productiva.

En ese sentido, sostuvo que amplias regiones del interior bonaerense realizan un aporte fundamental a la economía nacional a través de la producción agropecuaria y agroindustrial, aunque gran parte de los recursos recaudados terminan concentrándose en la órbita nacional.

También se refirió al impuesto a los combustibles y consideró que una parte de esos fondos podría destinarse directamente a los municipios para el mantenimiento de caminos rurales y otras obras de infraestructura necesarias para la producción.

Defensa de la Zona Fría

Durante la entrevista, Guerrera también defendió la continuidad del régimen de Zona Fría, que permite a miles de usuarios acceder a descuentos en las tarifas de gas.

El dirigente sostuvo que los estudios climáticos realizados en los últimos años demuestran que numerosas localidades bonaerenses registran temperaturas que justifican plenamente la permanencia del beneficio.

Por esa razón cuestionó los intentos de revisar o limitar el alcance de la medida y consideró que su eliminación implicaría una carga económica adicional para muchas familias.

Críticas al ajuste nacional

En otro tramo de la conversación, el titular de la Cámara baja bonaerense manifestó preocupación por las consecuencias sociales de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Según afirmó, la reducción de subsidios, el incremento de tarifas y los recortes en distintas áreas del Estado están generando una presión creciente sobre los sistemas provinciales de salud, educación y asistencia social.

Guerrera señaló que cada vez más personas recurren a hospitales públicos y organismos provinciales ante las dificultades para sostener coberturas privadas o afrontar determinados costos.

A su criterio, el equilibrio fiscal que promueve la administración nacional no puede analizarse únicamente desde el punto de vista contable, sino también por su impacto sobre las condiciones de vida de la población.

El escenario bonaerense

Finalmente, el dirigente insistió en que la principal preocupación de la Legislatura provincial continúa siendo la defensa de los intereses de los bonaerenses y el reclamo por los recursos que, según afirmó, corresponden a la provincia.

En ese marco, sostuvo que Buenos Aires debe seguir fortaleciendo su capacidad de gestión para sostener servicios esenciales en un contexto económico complejo, mientras el Frente Renovador trabaja en la consolidación de su estructura política y en la construcción de una propuesta electoral con fuerte anclaje territorial para los próximos comicios.