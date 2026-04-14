Municipios reclaman fondos retenidos y temen impacto en servicios locales

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Intendentes de distintos puntos del país se movilizaron este martes al Ministerio de Economía para exigir la liberación de fondos retenidos, la reactivación de obras públicas y una recomposición de recursos ante la caída de la coparticipación.

La protesta fue organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y tuvo como eje la entrega de un petitorio al ministro Luis Caputo, en el que se detallan los principales reclamos económicos de las administraciones locales. Sin embargo, desde la organización informaron que el documento no fue recibido personalmente, ya que el ministro se encontraba en otra actividad.

La movilización se concentró frente a la sede del Ministerio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de jefes comunales de diversos distritos, principalmente de la provincia de Buenos Aires.

La delegación estuvo encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, acompañado por dirigentes como Mayra Mendoza (Quilmes) y funcionarios bonaerenses como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco.

Reclamo por fondos y obras

El petitorio presentado señala como demanda principal la transferencia de fondos pendientes vinculados a la obra pública, así como el restablecimiento de recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Según la FAM, la suma retenida asciende a 6,1 billones de pesos, fondos que estaban destinados a infraestructura en municipios de todo el país.

Además, los intendentes advirtieron sobre la caída de la recaudación y su impacto en la coparticipación, lo que podría complicar el financiamiento local. “Existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos”, señalaron.

Impacto en los municipios

Los jefes comunales enfatizaron que el reclamo es directamente al Gobierno nacional y no a las provincias. Según explicaron, la situación se da en un contexto de recorte de transferencias y paralización de la obra pública, afectando la ejecución de proyectos y el funcionamiento cotidiano de los municipios.

Advirtieron que la falta de recursos limita la prestación de servicios básicos y dificulta la planificación financiera de cara a los próximos meses, especialmente para el pago de salarios y aguinaldos. Tras la entrega del documento, los intendentes permanecieron en el lugar a la espera de una respuesta formal, insistiendo en la necesidad de abrir un diálogo con el Ministerio de Economía.