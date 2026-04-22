Proponen denominar con el nombre de Guillermo Castellanos el acceso al autódromo de Nueve de Julio

La Máxima categoría del automovilismo argentino jamás volvió a ser la misma tras la trágica pérdida de Guillermo Castellanos. Aquel domingo, en la quinta fecha del calendario en el Autódromo General San Martín, la pasión y el riesgo del TC quedaron grabados a fuego en la memoria de todos.
El accidente: aquel 22 de abril de 2007
Cuando se cumplía la séptima vuelta de la final, el Chevrolet de Matías Rossi embistió al Dodge de Pedro Dandlen, quien había quedado cruzado tras un trompo. Ernesto Bessone y Laureano Campanera también se vieron involucrados.
Los equipos de rescate trabajaron intensamente sobre el vehículo Nº 47 para trasladar a Castellanos al Hospital Regional, donde se confirmó su fallecimiento.
Decisiones que marcaron la historia
- La ACTC resolvió que los acompañantes no participaran en la siguiente fecha en Paraná, donde Christian Ledesma se coronó vencedor.
- En septiembre, se implementó una medida obligatoria que cambió para siempre la fisonomía de los autos: la incorporación de los pontones, mejorando la seguridad de los pilotos.
Quién era Castellanos
- Edad: 40 años
- Debut: Turismo Carretera 2006
- Competencias disputadas: 18
Desde aquel 22 de abril, el TC no volvió a ser igual. La categoría más emblemática del país tomó un giro profundo, priorizando la seguridad y la protección de quienes corren detrás del volante.