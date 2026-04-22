Proponen denominar con el nombre de Guillermo Castellanos el acceso al autódromo de Nueve de Julio

Este 22 de abril, en coincidencia con el Día Mundial de la Tierra, se cumplen 19 años del fallecimiento de Guillermo Castellanos, uno de los pilotos más representativos de la ciudad bonaerense de Nueve de Julio en automovilismo. Su muerte ocurrió en Comodoro Rivadavia, en el mismo circuito donde un año antes había concretado su ansiado debut en la categoría más popular del automovilismo argentino. Fue en el año 2007.

En diálogo en Despertate, por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Lucas Zárate, quien fue colaborador cercano del piloto desde muy joven, compartió recuerdos y anécdotas que reflejan no solo la carrera deportiva de Castellanos, sino también su calidad humana.

“Arranqué con Guillermo siendo muy chico, tendría 16 o 17 años. Llegué gracias a un amigo y desde ese momento no me separé más de él hasta el último día”, relató Zárate, visiblemente emocionado. También recordó que estuvo presente en Comodoro Rivadavia el día del accidente: “Fue un día muy feo. No se merecía terminar así, pero son cosas de la vida”.

Castellanos, nacido el 3 de julio de 1966, llevaba con orgullo el nombre de su ciudad a cada circuito. Según Zárate, siempre encontraba la manera de mencionar a 9 de Julio en cada entrevista, incluso cuando no venía al caso. “Lo sacaba como un mago de la galera”, graficó.

Más allá de su desempeño en pista, donde fue considerado “un distinto arriba del auto”, quienes lo conocieron destacaron su humildad y compromiso. “Era muy sencillo. Venía al taller, tomaba mate con todos y hacía de todo: mecánica, manejar el micro, lo que hiciera falta”, recordó.

El camino de Castellanos hacia el Turismo Carretera no fue fácil. Forjado “a pulmón”, llegó a la máxima categoría tras años de esfuerzo en karting y fórmulas menores. Incluso, según contó su colaborador, llegó a vender pertenencias personales – como un auto -para poder competir. “Lo hizo todo desde abajo. Y eso hay que valorarlo más que nunca”, subrayó.

A casi dos décadas de su partida, su figura sigue presente tanto en su familia como en el ambiente del automovilismo. En ese sentido, Zárate planteó la posibilidad de rendirle un homenaje más visible en el futuro: “Sería lindo que el acceso al autódromo lleve su nombre. Es una forma de tenerlo siempre presente”.

De cara al próximo año, cuando se cumplan 20 años de su fallecimiento, la iniciativa podría tomar fuerza. Mientras tanto, el recuerdo de Guillermo Castellanos sigue vivo en cada historia, en cada taller y en cada rincón del automovilismo que lo vio cumplir su sueño.