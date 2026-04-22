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Automovilismo

Proponen denominar con el nombre de Guillermo Castellanos el acceso al autódromo de Nueve de Julio

A 19 años de su fallecimiento, el excolaborador Lucas Zárate propone homenajear al piloto bautizando la avenida que conduce al circuito con su nombre, en reconocimiento a su legado en el automovilismo.

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Este 22 de abril, en coincidencia con el Día Mundial de la Tierra, se cumplen 19 años del fallecimiento de Guillermo Castellanos, uno de los pilotos más representativos de la ciudad bonaerense de Nueve de Julio en automovilismo. Su muerte ocurrió en Comodoro Rivadavia, en el mismo circuito donde un año antes había concretado su ansiado debut en la categoría más popular del automovilismo argentino. Fue en el año 2007.

En diálogo en Despertate, por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Lucas Zárate, quien fue colaborador cercano del piloto desde muy joven, compartió recuerdos y anécdotas que reflejan no solo la carrera deportiva de Castellanos, sino también su calidad humana.

“Arranqué con Guillermo siendo muy chico, tendría 16 o 17 años. Llegué gracias a un amigo y desde ese momento no me separé más de él hasta el último día”, relató Zárate, visiblemente emocionado. También recordó que estuvo presente en Comodoro Rivadavia el día del accidente: “Fue un día muy feo. No se merecía terminar así, pero son cosas de la vida”.

Castellanos, nacido el 3 de julio de 1966, llevaba con orgullo el nombre de su ciudad a cada circuito. Según Zárate, siempre encontraba la manera de mencionar a 9 de Julio en cada entrevista, incluso cuando no venía al caso. “Lo sacaba como un mago de la galera”, graficó.

Más allá de su desempeño en pista, donde fue considerado “un distinto arriba del auto”, quienes lo conocieron destacaron su humildad y compromiso. “Era muy sencillo. Venía al taller, tomaba mate con todos y hacía de todo: mecánica, manejar el micro, lo que hiciera falta”, recordó.

El camino de Castellanos hacia el Turismo Carretera no fue fácil. Forjado “a pulmón”, llegó a la máxima categoría tras años de esfuerzo en karting y fórmulas menores. Incluso, según contó su colaborador, llegó a vender pertenencias personales – como un auto -para poder competir. “Lo hizo todo desde abajo. Y eso hay que valorarlo más que nunca”, subrayó.

A casi dos décadas de su partida, su figura sigue presente tanto en su familia como en el ambiente del automovilismo. En ese sentido, Zárate planteó la posibilidad de rendirle un homenaje más visible en el futuro: “Sería lindo que el acceso al autódromo lleve su nombre. Es una forma de tenerlo siempre presente”.

De cara al próximo año, cuando se cumplan 20 años de su fallecimiento, la iniciativa podría tomar fuerza. Mientras tanto, el recuerdo de Guillermo Castellanos sigue vivo en cada historia, en cada taller y en cada rincón del automovilismo que lo vio cumplir su sueño.

La Máxima categoría del automovilismo argentino jamás volvió a ser la misma tras la trágica pérdida de Guillermo Castellanos. Aquel domingo, en la quinta fecha del calendario en el Autódromo General San Martín, la pasión y el riesgo del TC quedaron grabados a fuego en la memoria de todos.

El accidente: aquel 22 de abril de 2007
Cuando se cumplía la séptima vuelta de la final, el Chevrolet de Matías Rossi embistió al Dodge de Pedro Dandlen, quien había quedado cruzado tras un trompo. Ernesto Bessone y Laureano Campanera también se vieron involucrados.

Los equipos de rescate trabajaron intensamente sobre el vehículo Nº 47 para trasladar a Castellanos al Hospital Regional, donde se confirmó su fallecimiento.

Decisiones que marcaron la historia

  • La ACTC resolvió que los acompañantes no participaran en la siguiente fecha en Paraná, donde Christian Ledesma se coronó vencedor.
  • En septiembre, se implementó una medida obligatoria que cambió para siempre la fisonomía de los autos: la incorporación de los pontones, mejorando la seguridad de los pilotos.

Quién era Castellanos

  • Edad: 40 años
  • Debut: Turismo Carretera 2006
  • Competencias disputadas: 18

Desde aquel 22 de abril, el TC no volvió a ser igual. La categoría más emblemática del país tomó un giro profundo, priorizando la seguridad y la protección de quienes corren detrás del volante.

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