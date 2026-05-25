Gran cierre del fin de semana automovilístico en el Autódromo de Nueve de Julio

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Este lunes 25 de mayo culminó un intenso y exitoso fin de semana de actividad en el predio del Autódromo nuevejuliense, con la presentación del Turismo Promocional, completando así la programación automovilística organizada por el Automoto Club Nuevejuliense.

La jornada se desarrolló bajo un clima ideal y con una enorme concurrencia de público que acompañó cada una de las competencias disputadas por las categorías Clase 1, Clase 2 y Clase 3. Familias, aficionados y seguidores del automovilismo zonal colmaron las instalaciones del autódromo, ratificando una vez más el permanente respaldo de la comunidad a las propuestas impulsadas por la institución.

En la Clase 1, Ariel Manago se quedó con la victoria luego de imponerse en una entretenida final. El binomio integrado por Bruno y Tomás Di Nucci finalizó en el segundo lugar, mientras que Denis Raparo completó el podio. Más atrás arribaron Andrés De Vega y Sergio Raparo, en una competencia marcada por la paridad y la lucha constante en pista.

La Clase 2 ofreció una de las definiciones más ajustadas de la jornada. Fabio Silvani logró quedarse con el triunfo por apenas 175 milésimas sobre Franco Legnoverde, en una final vibrante que mantuvo la expectativa hasta la bandera a cuadros. Luca Martinelli completó el podio tras otra destacada actuación, mientras que Gaspar Patti e Ignacio Tardieu cerraron el lote de los cinco mejores. Entre los protagonistas también estuvo el nuevejuliense Matías Bonfiglio, quien no pudo completar la competencia luego de transitar parte de la final.

En tanto, la Clase 3 tuvo como ganador a Marcelo Alonso, seguido por Rubén Malperes, mientras que Luciano Anzani ocupó el tercer escalón del podio.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense destacaron el comportamiento del público y el importante movimiento generado durante todo el fin de semana largo, que tuvo actividad prácticamente ininterrumpida en el predio del autódromo y kartódromo. La comisión directiva agradeció especialmente a pilotos, equipos, colaboradores, sponsors y aficionados que acompañaron cada una de las propuestas, reafirmando el compromiso de continuar trabajando para seguir posicionando al escenario nuevejuliense como uno de los principales polos del automovilismo regional.

El histórico Autódromo de Nueve de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” atraviesa además un año especial, celebrando su 56° aniversario como uno de los escenarios emblemáticos del automovilismo bonaerense.