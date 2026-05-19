El Autódromo de Nueve de Julio se prepara para un fin de semana a pura pasión ‘tuerca’

El AutomotoClub Nuevejuliense se prepara para afrontar un fin de semana largo cargado de actividad automovilística, con propuestas especiales que convocarán a fanáticos del deporte motor y a toda la familia en la ciudad de Nueve de Julio.

La programación comenzará el viernes 22 de mayo desde las 18 horas, con una gran exposición de vehículos de las agrupaciones “Glorias del TC” e “Inmortales del TC” en Plaza Belgrano. Allí se exhibirán entre 35 y 40 autos históricos que marcaron distintas épocas del Turismo Carretera argentino, en una actividad abierta al público que permitirá disfrutar de cerca verdaderas joyas del automovilismo nacional.

La continuidad del evento será el sábado en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”, donde desde las 10 y hasta las 17 horas se desarrollará la actividad en pista. Se espera la participación de unos 25 vehículos de “Glorias del TC” y cerca de 30 autos pertenecientes a “Inmortales del TC”, ofreciendo una jornada especial para los amantes de la historia grande del automovilismo argentino.

El intenso cronograma continuará el domingo 24 desde las 14:00 horas con entrenamientos, mientras que el lunes 25 de mayo, a partir de las 9:00, será el turno de las divisionales del Turismo Promocional, que disputarán una nueva fecha de su calendario en el escenario nuevejuliense.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de un gran espectáculo del automovilismo zonal, con entrenamientos, clasificaciones y finales que prometen emoción en cada salida a pista, además de la presencia de pilotos destacados y toda la pasión característica de una de las categorías más convocantes de la región.

Desde el AutomotoClub Nuevejuliense destacaron el importante trabajo organizativo que se viene realizando para recibir a las distintas agrupaciones y categorías, en un año especial en el que el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado” celebra su 56º aniversario.

La invitación quedó abierta para toda la comunidad y la región, en un fin de semana donde la historia, la velocidad y la pasión por el automovilismo serán protagonistas en Nueve de Julio.