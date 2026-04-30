Mayo acelera a fondo en el Autódromo de Nueve de Julio: karting, picadas, Glorias del TC y Turismo Promocional

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El Automoto Club Nuevejuliense se prepara para vivir un mes de mayo cargado de actividad en el Autódromo de Nueve de Julio, con propuestas para todos los gustos y una agenda que promete reunir a pilotos, equipos y fanáticos del deporte motor en cada fin de semana.

La programación comenzará este viernes 1 de mayo con las pruebas libres del Karting del Centro (KDC), una jornada destinada a ultimar detalles de cara a la tercera fecha del campeonato, que se disputará los días 9 y 10 de mayo. Como ocurre habitualmente, el karting será el encargado de abrir el calendario del mes con toda la energía de las divisionales formativas y el talento de los jóvenes pilotos.

La actividad continuará el domingo 17 de mayo con la segunda fecha del campeonato de Picadas “Drag Racing 201 metros”, una disciplina que viene consolidándose en la región y que ofrecerá velocidad, adrenalina y duelos mano a mano tanto en autos como en motos sobre la recta principal del circuito.

En el marco de la Semana de Mayo también habrá lugar para la emoción y el recuerdo con una nueva edición de las tradicionales “Glorias del TC”. La propuesta reunirá autos originales y réplicas que marcaron una época en el Turismo Carretera, en una jornada especial que buscará revivir la historia grande del automovilismo argentino y convocar a toda la familia.

Como cierre de un mes intenso, el fin de semana del 24 y 25 de mayo llegará con doble atractivo. Aprovechando el feriado patrio, el autódromo será escenario de la segunda fecha del Turismo Promocional, una categoría que viene mostrando un importante crecimiento en cantidad de autos y competencias cada vez más disputadas.

Desde la institución destacaron que mayo será uno de los meses más importantes de la temporada, con actividades que abarcan distintas disciplinas y propuestas pensadas tanto para los fanáticos del automovilismo como para quienes buscan disfrutar de un espectáculo diferente.

Karting, picadas, autos históricos y competencia regional formarán parte de una agenda que posiciona al Autódromo de 9 de Julio como uno de los principales escenarios del automovilismo zonal durante este mes. Una combinación de velocidad, historia y pasión por los fierros que promete dejar grandes momentos.