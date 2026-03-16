Importante victoria de Atlético 9 de Julio ante Sarmiento en Junín

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El equipo masculino de Hockey del Club Atlético 9 de Julio inició con éxito su participación en el Torneo de Primera División Masculina de la Asociación de Hockey del Centro, logrando una victoria muy importante en su visita a Junín para enfrentar a Sarmiento.

El partido adquirió especial relevancia porque enfrentó a los dos campeones de la temporada anterior: Sarmiento, ganador del Apertura, y Atlético, que se consagró campeón del Clausura. El encuentro tenía además la expectativa de la definición del “Super campeonato”, que el año pasado no se pudo disputar por la falta de plantel completo del equipo de Junín.

El desarrollo del encuentro fue muy disputado, aunque los “Millonarios” demostraron superioridad y abrieron el marcador rápidamente, a los 9 minutos de juego, con un gol de Dante González. A partir de allí, supieron mantener la ventaja y generar ocasiones para ampliar el marcador, pese a contar con un plantel renovado y varias bajas importantes.

El torneo de esta temporada reúne a los clubes tradicionales de la Asociación del Centro —Social y Sarmiento de Junín, Atlético 9 de Julio, Saladillo H.C., Rivadavia de Lincoln y 25 de Mayo—, y también a equipos de la Asociación del Noroeste —Argentino de Trenque Lauquen, San Martín de Pehuajó y Eclipse de General Villegas—. Este año se incorporó además el Club Las Flores Hockey, de la Asociación de Cuenca del Salado.

Atlético 9 de Julio formó con Valentín Álvarez; Gonzalo Cancelleri; Braian Etcheverry; José Ignacio Gatica; Benjamín González; Dante González; Juan Remigio Ledo; Manuel Mogaburu Boca; Ramiro Montini; Julio Rodríguez; Juan Manuel Rossi; Walter Soria; Diego Acosta; Marcos Asenjo; Juan Cruz Castel; y Pedro Giretti. La dirección técnica estuvo a cargo de Gonzalo Cancelleri, con preparación física de Pupi Rossi.

Con este triunfo, Atlético 9 de Julio demuestra que mantiene su nivel competitivo y aspira a seguir siendo protagonista en un torneo que promete ser muy competitivo y con participación de equipos de varias regiones.