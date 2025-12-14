Atlético Campeón de 1ª División en una competencia intensa

- Advertisement -

Con un gol de Gonzalo Cancelleri a los 39 minutos, el equipo de hockey masculino de primera división del Club Atlético se coronó campeón del Torneo de la Asociación del Centro de la Provincia. El partido se jugó esta tarde en Junín, en la cancha del Club Sarmiento, y aunque las inclemencias climáticas amenazaron la jornada, no impidieron que los jugadores de Atlético dieran una muestra de calidad y determinación.

Ambos equipos llegaron con gran expectativa a la final tras destacar en la fase de grupos y en los intensos play offs. Atlético había superado a San Martín de Pehuajó 5-4 en cuartos de final y luego derrotó al campeón de la zona A, Argentino de Tres Lomas, por 2-1 en semifinales. Por su parte, Eclipse había dejado en el camino a Sarmiento de Junín (5-3) y luego superó a Saladillo (1-0).

La final fue muy disputada, con un juego trabado y defensas muy firmes. Sin embargo, Atlético mostró mayor control y experiencia en este tipo de partidos decisivos, y a falta de pocos minutos para el final, Cancelleri anotó el único gol del encuentro en una jugada de gran calidad. Con la ventaja asegurada, el equipo pudo resistir hasta el pitazo final y celebrar un merecido campeonato.

El plantel de Atlético estuvo conformado por: Valentín Álvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menón, Manuel Mississian, Manuel Cancelleri Boca, Ramiro Montini, Thiago Pastor, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi, Maximiliano Ruaro, Walter Soria, Nicolás Tinetti y Ezequiel Valuzek. El cuerpo técnico estuvo a cargo de Leny Luberriaga (director técnico) y Lola Ferro (asistente técnico).

Una victoria que se celebra por todo el esfuerzo y la dedicación de un equipo que, una vez más, demuestra por qué es uno de los más grandes del hockey en la región.