Tomás Hough brindará una charla sobre la búsqueda de vida extraterrestre en la Biblioteca José Ingenieros

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de los 25 años de Amigos del Espacio de 9 de Julio, el astrónomo nuevejuliense Tomás Hough pasó por Despertate, el programa de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, donde adelantó la charla que ofrecerá este jueves 30 a las 20 horas en la Biblioteca José Ingenieros sobre uno de los grandes interrogantes de la humanidad: la búsqueda de vida extraterrestre.

Tomás Hough, licenciado y doctor en Astronomía, recordó que comenzó su formación académica en 2008 en la ciudad de La Plata, donde cursó la carrera de Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata.

“En Argentina existe la posibilidad de estudiar Astronomía desde primer año en tres universidades: San Juan, Córdoba y La Plata. Es una carrera bellísima y yo me fui específicamente a estudiar eso”, explicó, quien hace investigaciones para el Conicet.

Contó además que realizó toda su formación en el tradicional observatorio ubicado en el Bosque platense, junto al predio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, una zona emblemática de la capital bonaerense.

“Después hice también el doctorado en La Plata, porque muchas veces preguntan cuál es la salida laboral de un astrónomo. La principal línea es la investigación. Hay todo un proceso de formación para aprender el oficio de investigar”, señaló.

Una charla sobre una de las grandes preguntas: ¿estamos solos?

Tomás Hough destacó que su regreso como expositor a Amigos del Espacio tiene también un fuerte valor emocional, ya que participó de la institución durante su adolescencia.

“Para mí es un orgullo y un honor ser convocado por ellos para dar esta charla”, expresó.

La conferencia estará centrada en la búsqueda de vida extraterrestre, con un enfoque científico que busca alejarse de los imaginarios tradicionales sobre ovnis o extraterrestres humanoides.

“El enfoque es justamente cómo hacemos, desde este pequeño rincón de la galaxia, para tratar de descubrir si hay vida fuera de la Tierra. No necesariamente estamos hablando de aliens con piernas y brazos; puede ser tranquilamente una bacteria o un organismo unicelular. Y aun así sería un descubrimiento trascendental”, explicó.

Durante la charla, abordará cómo la astronomía utiliza distintas herramientas para investigar esta posibilidad: desde el envío de sondas a Marte o lunas del sistema solar, hasta la detección de exoplanetas similares a la Tierra orbitando otras estrellas.

“Como todavía no hemos encontrado evidencia concreta, la experiencia de vida en la Tierra es nuestra referencia principal. Entonces salimos a buscar escenarios parecidos a este planeta para ver si puede haber algo similar”, indicó.

Marte, los vecinos cercanos y la posibilidad de hallar vida

Uno de los puntos centrales será justamente el análisis de los cuerpos más cercanos dentro del sistema solar.

“Mercurio, por ejemplo, no sirve para buscar vida porque está demasiado cerca del Sol y no tiene atmósfera. Pero hay otros candidatos muy fuertes donde podría encontrarse algo vivo”, adelantó.

En ese sentido, explicó que la búsqueda no necesariamente apunta a formas de vida complejas, sino incluso a rastros mínimos que puedan demostrar actividad biológica.

“Encontrar una bacteria en otro lugar ya sería revolucionario”, afirmó.

El Big Bang y el origen de todo

Durante la entrevista también se refirió al Big Bang y su relación con el origen de la vida y del universo.

“El Big Bang es el marco cosmológico que mejor describe el inicio y la evolución del universo. Hace unos 13.700 millones de años, todo lo que conocemos tuvo un origen común”, explicó.

Detalló que los elementos esenciales para la vida, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno o el fósforo, no surgieron en ese instante inicial, sino en el interior de las estrellas.

“Las estrellas son fábricas de elementos pesados. Los átomos que hoy forman nuestro cuerpo estuvieron alguna vez dentro de estrellas que murieron hace muchísimo tiempo”, señaló.

Su especialización: la formación de galaxias

Aunque la temática de la charla gira en torno a la vida extraterrestre, Hough aclaró que su especialización profesional está enfocada en la formación y evolución de galaxias.

“Yo trabajo con modelos de computadora para tratar de entender cómo se forman las galaxias, por qué tienen las propiedades que tienen y cómo evolucionan”, explicó.

Detalló que estudia procesos como el nacimiento de estrellas, la evolución de galaxias activas o apagadas, y la dinámica de estructuras como la Vía Láctea.

“Nuestra galaxia está compuesta por estrellas, gas, polvo, agujeros negros y planetas. Tratar de entender por qué una galaxia sigue formando estrellas o por qué deja de hacerlo es parte de lo que investigo”, contó.

La cita

La charla de Tomás Hough será este jueves 30 a las 20 horas en la Biblioteca José Ingenieros, con entrada abierta para toda la comunidad. Mendoza casi San Martín.

Una oportunidad para acercarse a la astronomía desde una pregunta tan simple como inmensa: si estamos solos en el universo.