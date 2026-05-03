El judo nuevejuliense sigue creciendo a paso firme y sumó nuevos podios en Rosario

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La Asociación Nuevejuliense de Judo continúa consolidando su crecimiento deportivo con importantes resultados en distintos certámenes del país. Luego del excelente desempeño logrado durante marzo en el Campeonato Abierto de Córdoba y de las destacadas actuaciones en el Campeonato Nacional de Judo disputado en abril en la ciudad de San Juan, el mes de mayo comenzó con una nueva participación destacada.

El pasado sábado 2 de mayo, una delegación de la institución, encabezada por el sensei Santiago Falco, participó del torneo organizado por la Federación Santafesina de Judo, desarrollado en las instalaciones del Club Náutico de Rosario.

La delegación estuvo integrada por cuatro atletas competidores y tres acompañantes, quienes también formaron parte de la experiencia. Desde la institución remarcaron la importancia de esta etapa para aquellos jóvenes que aún no compiten, ya que les permite conocer de cerca cómo se vive un torneo: el pesaje, los nervios previos, la ansiedad y el aprendizaje necesario para manejar la frustración y reunir el coraje para subirse al tatami.

“Todo se debe dar a su tiempo y es bueno alimentar ese proceso”, destacaron desde la entidad.

En cuanto a la competencia, los representantes nuevejulienses volvieron a demostrar su crecimiento y compromiso, obteniendo los siguientes resultados:

María Luz Quiroz – Categoría Sub 13: Medalla de Plata (subcampeona).

– Categoría Sub 13: (subcampeona). Victoria Reynoso – Categoría Promocional: Medalla de Bronce (tercer puesto).

– Categoría Promocional: (tercer puesto). Manuel Benavídes – Categoría Cadetes hasta 66 kilos: Medalla de Bronce (tercer puesto).

– Categoría Cadetes hasta 66 kilos: (tercer puesto). Enzo Miño – Categoría Cadetes hasta 73 kilos: Medalla de Plata (subcampeón).

Desde la Asociación destacaron que los cuatro judokas mostraron un sello distintivo de explosividad y técnica, disputando varios combates hasta alcanzar instancias decisivas del certamen.

“Sin dudas esto remarca que estamos por buen camino, trabajando de manera organizada y con el claro objetivo de priorizar la salud y el desarrollo de los chicos”, expresó Falco.

Además, el entrenador agradeció especialmente a las familias por el acompañamiento constante y por confiar en el deporte como herramienta de formación.

“Muchas veces no ceden al ‘papá, mamá, hoy no tengo ganas de entrenar’, sino que con responsabilidad, constancia y perseverancia se logra forjar espíritus fuertes”, señaló.

Finalmente, desde la Asociación Nuevejuliense de Judo invitaron a quienes deseen sumarse a la actividad a participar de las clases, que se dictan los días martes y jueves, con primeras clases gratuitas de prueba.